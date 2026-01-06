Un magnat australien des médias et une entreprise sidérurgique américaine font une offre de 9 milliards de dollars pour BlueScope

(Ajout de la citation du directeur général de Steel Dynamics au paragraphe 4, mise à jour des actions au paragraphe 5) par Byron Kaye et Rajasik Mukherjee

Le milliardaire des médias Kerry Stokes a fait une offre de rachat de près de 9 milliards de dollars avec Steel Dynamics STLD.O , un prétendant de longue date basé aux États-Unis, pour le premier sidérurgiste australien BlueScope BSL.AX , ce qui lui permettrait d'élargir considérablement son empreinte industrielle

Un tel accord constituerait la deuxième acquisition de premier plan en deux ans pour SGH SGH.AX , propriété majoritaire de l'Australien Stokes, sous la direction de Ryan Stokes, le fils du magnat, qui a acheté le fabricant de matériaux de construction Boral en 2024. L'empire Stokes s'est construit à partir de la chaîne de télévision à accès libre Seven SWM.AX , mais a accumulé des intérêts allant de l'exploration énergétique à la vente d'équipements lourds.

SGH et Steel Dynamics ont déclaré qu'ils prévoyaient de scinder le sidérurgiste australien selon des critères géographiques - SGH prendrait les activités australiennes et Steel Dynamics l'unité nord-américaine. Steel Dynamics, basée dans l'Indiana, possède des actifs à quelque 90 kilomètres de l'usine de BlueScope dans l'Ohio.

L'opération serait "très complémentaire de nos activités existantes et élargirait encore nos capacités au niveau national", a déclaré Mark Millett, président-directeur général de Steel Dynamics.

Les actions de BlueScope ont augmenté de 21% à 29,54 dollars australiens mardi, dans un marché plus large légèrement plus faible, juste en dessous du prix de l'offre indiqué de 30 dollars australiens, ce qui suggère un optimisme quant à la concrétisation de l'accord. Les actions de SGH ont augmenté de 5,4 %.

L'approche tout en espèces présente une chance d'une sortie rapide pour les investisseurs dans une entreprise qui a vu son bénéfice diminuer car les acheteurs ont reporté leurs commandes en raison de l'incertitude quant à l'impact des tarifs douaniers ordonnés par le président américain Donald Trump - même si BlueScope affirme que sa propre exposition aux tarifs est faible.

BlueScope a déclaré séparément qu'elle envisageait l'approche, et a noté qu'elle avait repoussé trois approches précédentes de Steel Dynamics ou de groupes l'impliquant - l'une de ces offres étant inférieure d'un dollar par action à l'offre indicative actuelle.

L'offre a été accueillie favorablement par les analystes, dont certains ont déclaré que le prix devrait être augmenté.

"Je considère la proposition de SGH comme opportuniste mais potentiellement porteuse de valeur pour les actionnaires, bien qu'elle soit très conditionnelle et que son exécution soit lourde", a déclaré Mark Gardner, directeur général de MPC Markets, une société d'investissement.

"Pour les employés et les fournisseurs, l'incertitude est inévitable", a-t-il ajouté.

Les prétendants ont déclaré que l'entité contrôlée par les Stokes conserverait les principaux dirigeants australiens de BlueScope si l'accord était conclu, tandis que Steel Dynamics conserverait ses dirigeants nord-américains. Ils n'ont pas donné d'autres informations sur le maintien des effectifs.

Omkar Joshi, directeur des investissements chez Opal Capital Management, a déclaré que la proposition de scission semblait simple puisque les unités australienne et américaine de BlueScope étaient séparées, mais que "les soumissionnaires devront probablement augmenter leur offre avant qu'elle ne soit acceptée".

BlueScope a déclaré que les soumissionnaires souhaitaient une vérification préalable exclusive, mais n'a pas précisé s'il était d'accord. En vertu de la législation australienne, un soumissionnaire potentiel a droit à une vérification préalable exclusive pendant quatre semaines.

SGH a engagé Barrenjoey et Goldman Sachs pour la conseiller dans son approche, tandis que Steel Dynamics a engagé JPMorgan, ont déclaré les entreprises.

BlueScope a déclaré avoir engagé UBS. (1 $ = 1,4896 dollars australiens)