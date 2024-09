Un long fleuve tranquille pour les résultats de Veolia Environnement

Veolia-1 (crédit photo : Adobe Stock / )

Le numéro un mondial de l'eau et du traitement des déchets continue à dérouler sa feuille de route conformément à ses prévisions et sans gros décalage d'un trimestre à l'autre. Veolia a certes publié pour le premier semestre un chiffre d'affaires en retrait de 2,7%, qui reflète notamment, et pour près de 1 milliard d'euros, la baisse des prix de l'énergie répercutée aux clients – un phénomène qui concerne surtout l'Europe de l'Est. Si on le neutralise, ainsi que les effets devises et périmètre (négatifs eux aussi), les facturations ressortent en progression de 4,4%.

Quant aux résultats, l'Ebitda s'est accru de 3,3% en publié, mais de 5,7% hors effets devises et périmètre, ce taux étant conforme à la progression de 5% à 6% visée pour l'année. Le bénéfice net courant, base du calcul du résultat par action et du dividende, a augmenté de 10,4%, restant attendu à plus de 1,5milliard d'euros, et le profit net, de près de 25%. Ce résultat final a supporté moins de frais d'acquisition et d'intégration de Suez (13millions) qu'au premier semestre 2023 (55millions).

«Nous avons de grandes ambitions pour nos résultats, a commenté Estelle Brachlianoff. Nous avons trois moteurs pour faire croître ces résultats.» La directrice générale a cité les réductions de coûts, le gain de clients et l'évolution du périmètre d'activité.

Sur le premier point, le groupe a de nouveau pris de l'avance. Ses «gains d'efficacité» se sont élevés à 194millions en six mois, pour 350millions visés cette année. Les synergies avec Suez ont, elles, atteint 386millions depuis 2022, pour 400millions prévus fin 2024 et 500millions en 2025. Ces cibles ne sont pas rehaussées pour autant, car elles avaient été estimées, en 2020, pour un périmètre d'acquisition de Suez qui devait être plus large, a expliqué la dirigeante.

Cessions d'actifs

Celle-ci s'est félicitée par ailleurs du dynamisme des moteurs de croissance privilégiés par le plan GreenUp d'ici à 2027. Ayant assuré 30% du chiffre d'affaires du groupe au 30juin, les métiers concernés (technologies de l'eau, déchets dangereux, bio­énergie, etc.) ont crû de 6,9% à devises et périmètre constants, et les pays prioritaires, de 7,6%.

Pour plus de performance, Veolia continue de rectifier ses contours. Il a signé au premier semestre pour un milliard d'euros de cessions d'actifs, de quoi alléger un peu une dette financière nette montée, fin juin, à près de 20milliards.

Nous confirmons notre conseil d'achat. La valorisation reste modérée pour un champion mondial, présent sur des marchés essentiels pour la préservation de l'environnement. Seul bémol, la dette reste lourde… mais la baisse des taux en cours est bénéfique.