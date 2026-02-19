Un lobbyiste de premier plan des compagnies aériennes américaines affirme que le plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pourrait nuire à l'industrie

Le président du groupe commercial représentant les principales compagnies aériennes américaines a déclaré jeudi qu'une proposition visant à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % pourrait avoir des répercussions massives sur l'aviation et entraîner une diminution du nombre de passagers et du nombre d'avions.

"S'ils commencent à plafonner les cartes de crédit à 10 % ou à minimiser les frais de 2 % qu'ils perçoivent sur les cartes de crédit, cela aura une répercussion massive, un effet économique sur toute l'industrie", a déclaré le directeur général d'Airlines for America, Chris Sununu, lors d'un sommet sur l'aviation. Le président Donald Trump a déclaré le 10 janvier qu'il demandait que les taux d'intérêt des cartes de crédit soient plafonnés à 10 % pendant un an à compter du 20 janvier.