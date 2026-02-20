Venezuela: la loi historique d'amnistie approuvée à l'unanimité

Manifestation pour la libération des prisonniers politiques devant les bureaux des Nations Unies à Caracas, le 18 février 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Une loi historique d'amnistie permettant la libération des détenus politiques au Venezuela a été approuvée à l'unanimité jeudi par l'Assemblée nationale, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro le 3 janvier lors d'une opération militaire des Etats-Unis.

"La loi pour la coexistence démocratique est adoptée. Elle est transmise à la présidente par intérim" Delcy Rodriguez "pour sa promulgation", a déclaré le président de l'Assemblée Jorge Rodriguez, frère de la présidente, qui avait promis la loi fin janvier sous la pression américaine.

L'annonce a été été suivie d'applaudissements des députés.

Les députés ont notamment approuvé à l'unanimité les trois articles qui avaient fait l'objet d'intenses discussions lors du report du débat sur la loi le 12 février, pendant ces derniers jours et même jusqu'à jeudi avant la séance parlementaire qui a commencé avec plus de deux heures de retard.

L'amnistie couvre des faits s'étant produits pendant treize périodes précises (manifestations et répression) alors que certains espéraient qu'elle couvre entièrement la période 1999-2026 et les présidences de feu Hugo Chavez (1999-2013) et Nicolas Maduro (2013-2026)

Alors que le pouvoir évoquait à plusieurs reprises la participation à des "faits violents", l'opposition a fait changer le texte pour évoquer la participation à des "manifestations et faits violents"

La loi prévoit aussi que les exilés pourront mandater des personnes devant la justice et "qu'après le dépôt de la demande d’amnistie, la personne ne pourra pas être privée de liberté pour les faits prévus par la présente loi", indique le texte.

- la Nobel de la Paix privée d'amnistie ? -

La loi d'amnistie ne bénéficiera pas comme prévu aux personnes ayant commis des "violations graves des droits de l’homme, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (...) homicides (...)trafic de drogue (...) infractions prévues dans la loi contre la corruption".

Les membres de l'Assemblée nationale du Venezuela votent en faveur du projet de loi d'amnistie proposé par la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, le 5 février 2026 à Caracas ( AFP / Pedro MATTEY )

Mais, elle exclut aussi les personnes ayant "promu, instigué, sollicité, invoqué, favorisé, facilité, financé ou participé" à des "actions armées" contre le Venezuela, ce qui pourrait exclure de nombreux membres de l'opposition dont sa cheffe et Nobel de la Paix Maria Corina Machado, qui ont soutenu l'intervention américaine du 3 janvier.

"Il n'est pas inutile de rappeler que l'histoire est en train de s'écrire en ce moment même", avait écrit avant son adoption sur X Gonzalo Himiob, directeur de Foro Penal, qui défend les prisonniers politiques.

Selon cette ONG, si le pouvoir a fait libérer quelque 450 prisonniers politiques, plus de 600 restent derrière les barreaux. Des dizaines de familles campaient devant les établissements pénitentiaires depuis le 8 janvier et les promesses de libération faites par le pouvoir.

L'amnistie éteint notamment les actions judiciaires contre les personnes sorties de prison ces derniers jours et qui étaient en liberté conditionnelle.

Le député de l'opposition Tomas Guanipa lors d'une conférence de presse à Caracas, le 18 février 2026 au Venezuela ( AFP / Pedro MATTEY )

"Le projet de loi d'amnistie pourrait être crucial pour les victimes et leurs familles, ainsi que pour la société vénézuélienne dans son ensemble", avaient estimé avant la séance des experts des Nations unies.

Selon eux, "la loi doit se limiter aux victimes de violations des droits de l'homme et exclure expressément les personnes accusées de violations graves des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité, y compris les acteurs étatiques, paramilitaires et non étatiques".

- Grève de la faim terminée -

Une proche d'un prisonnier politique, en grève de la faim, subit un contrôle de tension artérielle devant la prison de la zone 7 de la Police nationale bolivarienne (PNB) à Caracas, le 18 février 2026 au Venezuela ( AFP / Federico PARRA )

Les proches de détenus politiques incarcérés à la prison de Zona 7 de Caracas, qui avaient entamé une grève de la faim, ont tous cessé leur mouvement après l'annonce.

Exaspérées par les libérations au compte-gouttes, dix femmes avaient commencé une grève de la faim samedi, une seule la poursuivait jeudi. Elle a cessé son action après "136 heures" de jeûne selon un tableau accroché près des grévistes.

Le chef du commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le général Francis Donovan et la cheffe de la mission diplomatique des Etats-Unis au Venezuela Laura Dogu, le 18 février 2026 à l'aéroport Simon Bolivar de Caracas ( US Embassy in Venezuela / Handout )

Le débat à l'Assemblée est intervenu au lendemain d'une visite à Caracas du chef du commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom), le général Francis Donovan.

Il a rencontré mercredi Delcy Rodriguez et deux de ses ministres.

Mme Rodriguez a déjà cédé à Washington le contrôle du pétrole et progresse dans la reprise des relations bilatérales, rompues en 2019. Elle a aussi promis une réforme judiciaire après avoir fait approuver une nouvelle loi sur les hydrocarbures ouvrant le secteur au privé.