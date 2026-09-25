Un jury du Nouveau-Mexique estime que Meta a induit les utilisateurs en erreur concernant les pratiques de Facebook en matière de données

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(Refonte de l’article avec des précisions sur Facebook, ajout d’un commentaire de Meta, des détails sur le verdict, du contexte, ainsi que des paragraphes 1 et 3 à 10)

* Le jury estime que Meta a induit les utilisateurs en erreur concernant ses politiques relatives au traitement des données, aux discours de haine et à la désinformation

* Le juge fixera le montant des sanctions financières; l’État demandera à l’entreprise d’apporter des changements

* C'est la deuxième fois qu'un jury du Nouveau-Mexique se prononce contre Meta

par Diana Novak Jones

Vendredi, un jury de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a estimé que Meta Platforms META.O avait induit en erreur les habitants de l’État dans une affaire liée à des allégations selon lesquelles un cabinet de conseil politique impliqué dans la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016 aurait obtenu les données de millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement.

Ce verdict fait suite à un procès de deux semaines concernant une action en justice intentée par le procureur général du Nouveau-Mexique en 2021, trois ans après que des informations ont révélé que la société Cambridge Analytica avait collecté les données personnelles de pas moins de 87 millions d’utilisateurs de Facebook par le biais d’une application tierce.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l’entreprise contestait ce verdict et qu’elle continuerait à se défendre "contre les tentatives visant à déformer notre image".

"Les plateformes de Meta sont des espaces de libre expression", a déclaré le porte-parole. "Nous avons le droit, en vertu du Premier amendement, de gérer ces plateformes de la manière qui, selon nous, sert au mieux les intérêts de notre communauté. Cela implique de donner la priorité à la liberté d’expression, de protéger les informations de nos utilisateurs et de leur donner le contrôle de leurs données."

Lors d’une conférence de presse tenue après l’annonce du verdict, le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, a déclaré que cette affaire révélait "de manière crue la façon dont cette entreprise bafoue les règles".

L’État a accusé Meta d’avoir induit les habitants du Nouveau-Mexique en erreur quant à la manière dont elle partageait les données des utilisateurs avec des tiers et appliquait ses politiques en matière de discours de haine et de désinformation. L’État du Nouveau-Mexique a fait valoir que Facebook avait omis de révéler qu’elle vendait des données d’utilisateurs à des tiers et avait laissé se propager des contenus préjudiciables lorsque cela profitait à ses résultats financiers.

Les jurés ont estimé que 26 des 29 déclarations identifiées par l’État étaient trompeuses, notamment celles concernant les données des utilisateurs, les discours de haine et la désinformation. Ils ont rejeté les allégations selon lesquelles Meta aurait induit les consommateurs en erreur dans ses déclarations concernant ses efforts pour supprimer les contenus préjudiciables et ses pratiques de vérification des faits.

PEINE MAXIMALE RÉCLAMÉE

Le juge Francis Mathew va désormais fixer le montant des sanctions civiles après que les jurés ont constaté plus de 43 millions d’infractions, sur la base du nombre de personnes touchées par les déclarations trompeuses de l’entreprise. En vertu de la législation du Nouveau-Mexique, M. Mathew peut infliger une amende pouvant aller jusqu’à 5.000 dollars par infraction.

M. Torrez a déclaré que son bureau évaluait le montant à réclamer, mais qu’il ferait pression pour obtenir la peine maximale sur la base des conclusions du jury.

L’État demandera également au juge Mathew d’ordonner à Meta d’apporter des modifications, qui pourraient inclure la correction de ses déclarations erronées passées ainsi qu’un audit de la manière dont elle gère les données des utilisateurs, a précisé M. Torrez.

DÉTAILS DES AFFIRMATIONS TROMPEUSES

L'action en justice de l'État s'est concentrée sur des déclarations spécifiques, notamment des commentaires formulés par le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, ou dans des articles de blog de l'entreprise, qui, selon le Nouveau-Mexique, laissaient croire aux utilisateurs qu'ils avaient le contrôle sur les informations personnelles qu'ils partageaient sur le site, ou que le site disposait de politiques générales concernant la manière dont il traitait les discours de haine ou la désinformation. Meta vendait ces données à des applications tierces, comme celle sur laquelle s'appuyait Cambridge Analytica, et prévoyait des exceptions à ses politiques pour certains utilisateurs, a déclaré l'État.

Les avocats de Meta avaient fait valoir lors du procès que les déclarations prétendument trompeuses étaient des extraits choisis de manière sélective qui ignoraient le contexte essentiel de ces mêmes déclarations, dans lesquelles l’entreprise avait reconnu à plusieurs reprises que sa gestion des fausses informations ou des questions de confidentialité n’était pas parfaite.

Meta a également nié vendre les informations de ses utilisateurs.

Reuters a suivi le procès sur Courtroom View Network.

UNE PRÉCÉDENTE AFFAIRE AU NOUVEAU-MEXIQUE

Ce verdict marque la deuxième fois en six mois qu’un jury de Santa Fe se prononce sur une action en justice intentée par l’État du Nouveau-Mexique contre Meta Platforms.

Lors du premier procès, qui s’est achevé en mars, un jury de Santa Fe avait estimé que Meta avait induit les utilisateurs en erreur concernant la sécurité des jeunes sur ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp, et avait condamné l’entreprise à verser 375 millions de dollars à titre de sanctions civiles. À l’issue d’une deuxième phase de ce procès, un juge a ordonné à l’entreprise de verser 567 millions de dollars à un fonds du Nouveau-Mexique dédié à la santé mentale des adolescents et a enjoint à Meta de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les adolescents utilisant Facebook et Instagram au Nouveau-Mexique.

Quelques semaines après la décision du juge, Meta a conclu un accord global avec 47 États américains, Washington, D.C. et des territoires américains, acceptant de verser un montant maximal d’environ 16,7 milliards de dollars pour régler les plaintes selon lesquelles elle aurait conçu Facebook et Instagram de manière à rendre les jeunes enfants dépendants. Dans le cadre de cet accord, elle a accepté de verser 459 millions de dollars à quelques États qui avaient poursuivi l’entreprise pour des violations de la vie privée liées à Cambridge Analytica, afin de régler ces affaires.

Le Nouveau-Mexique ne faisant pas partie de cet accord, son procès concernant Cambridge Analytica a donc été porté devant les tribunaux.