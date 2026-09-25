Un jury du Nouveau-Mexique estime que Meta a induit les consommateurs en erreur dans l'affaire liée au scandale Cambridge Analytica

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par Diana Novak Jones

Vendredi, un jury de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a estimé que Meta Platforms META.O avait induit en erreur les habitants de l’État, dans une affaire liée à des allégations selon lesquelles le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica, qui avait travaillé sur la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016, aurait obtenu les données de millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement.

Ce verdict fait suite à un procès de deux semaines concernant une action en justice intentée par le procureur général du Nouveau-Mexique en 2021, trois ans après que des articles de presse ont révélé que les données personnelles de pas moins de 87 millions d’utilisateurs de Facebook avaient été collectées via une application tierce et utilisées pour établir des profils d’électeurs.

La plainte reprochait à l’entreprise d’avoir fait des déclarations induisant les habitants du Nouveau-Mexique en erreur quant à la manière dont leurs informations personnelles seraient partagées avec des tiers; quant à la façon dont elle traitait les discours de haine et la désinformation sur la plateforme; et quant à savoir si elle accordait la préférence à certains utilisateurs dans l’application de ses politiques.

Facebook n’a pas informé les consommateurs qu’il vendait leurs données à des tiers, et il a autorisé la diffusion de discours de haine ou de désinformation par les utilisateurs sur la plateforme lorsque cela servait ses intérêts financiers, ont déclaré les avocats de l’État.

À l’issue du verdict, le juge Francis Mathew déterminera le montant des amendes que Meta devra payer pour les infractions constatées par le jury.

L’action en justice intentée par l’État portait sur des déclarations spécifiques, notamment des commentaires formulés par le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, ou dans des articles de blog de l’entreprise, qui, selon le Nouveau-Mexique, laissaient croire aux utilisateurs qu’ils avaient le contrôle sur les informations personnelles qu’ils partageaient sur le site, ou que le site disposait de politiques générales régissant la manière dont il traitait les discours de haine ou la désinformation. En réalité, Meta vendait ces données à des applications tierces, comme celle sur laquelle s’appuyait Cambridge Analytica, et prévoyait des exceptions à ses politiques pour certains utilisateurs, a indiqué l’État.

Les avocats de Meta avaient fait valoir lors du procès que les déclarations prétendument trompeuses étaient des extraits choisis de manière sélective qui ignoraient le contexte essentiel de ces mêmes déclarations, dans lesquelles l’entreprise avait reconnu à plusieurs reprises que sa gestion des fausses informations ou des questions de confidentialité n’était pas parfaite. L’entreprise s’améliore constamment et ne tire aucun profit du partage de contenus préjudiciables sur sa plateforme, ont-ils déclaré.

Meta a également nié vendre les informations de ses utilisateurs.

Reuters a suivi le procès sur Courtroom View Network.

Le verdict marque la deuxième fois en six mois qu’un jury de Santa Fe se prononce sur une action en justice intentée par l’État du Nouveau-Mexique contre Meta Platforms.

Lors du premier procès, qui s’est achevé en mars, un jury de Santa Fe a estimé que Meta avait induit les utilisateurs en erreur concernant la sécurité des jeunes sur ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp, et a condamné l’entreprise à verser 375 millions de dollars au titre de sanctions civiles. À l’issue d’une deuxième phase de ce procès, un juge a ordonné à l’entreprise de verser 567 millions de dollars à un fonds du Nouveau-Mexique dédié à la santé mentale des adolescents et a enjoint Meta de mettre en œuvre des mesures visant à protéger les adolescents utilisant Facebook et Instagram au Nouveau-Mexique.

Quelques semaines après la décision du juge, Meta a conclu un accord global avec 47 États américains, Washington, D.C. et des territoires américains, acceptant de verser un montant maximal d’environ 16,7 milliards de dollars pour régler les plaintes selon lesquelles elle aurait conçu Facebook et Instagram de manière à rendre les jeunes enfants dépendants. Dans le cadre de cet accord, elle a accepté de verser 459 millions de dollars à quelques États qui avaient poursuivi l’entreprise pour des violations de la vie privée liées à Cambridge Analytica, afin de régler ces affaires.

Le Nouveau-Mexique ne faisant pas partie de cet accord, son affaire concernant Cambridge Analytica a été renvoyée devant les tribunaux.

Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux font l’objet d’une surveillance de plus en plus étroite de la part des législateurs et des tribunaux quant à l’impact de leurs plateformes sur les utilisateurs.

Ces entreprises font face à des milliers de poursuites devant les tribunaux fédéraux et d’État, intentées par des particuliers, des districts scolaires, des municipalités et d’autres entités publiques, qui leur reprochent d’avoir cherché à rendre les enfants dépendants et d’avoir provoqué une crise de santé mentale, entraînant notamment des troubles tels que l’anxiété, la dépression et le suicide.

Les procès concernant les préjudices subis par des adolescents sont prévus en octobre et en février.