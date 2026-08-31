Un jury du Delaware a conclu que Parse avait contrefait trois brevets relatifs au séquençage génétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Roche)

par Blake Brittain

Vendredi, un jury fédéral du Delaware a estimé que Parse Biosciences, une filiale de Qiagen QIA.DE , avait contrefait trois brevets relatifs au séquençage génétique concédés sous licence par Roche ROPC.S à Scale Biosciences, qui fait partie de 10x Genomics TXG.O . Il a accordé 4,8 millions de dollars de dommages-intérêts et a conclu que la contrefaçon était intentionnelle.

* La constatation du caractère délibéré de la contrefaçon pourrait permettre au juge de multiplier par trois le montant des dommages-intérêts accordés.

* Le jury a estimé que la plateforme Evercode de Parse, utilisée dans la recherche biomédicale, portait atteinte aux brevets concédés sous licence à Scale Biosciences par Roche.

* Parse et Qiagen ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient déçus par le verdict et que Parse “continuerait à se défendre vigoureusement dans ce litige”.

* 10x a indiqué dans un communiqué qu’elle demanderait des dommages-intérêts majorés, le remboursement des frais d’avocat et une injonction permanente à l’encontre de Parse à la suite de ce verdict.

* En réponse à une demande de commentaire, Roche a renvoyé Reuters vers 10x Genomics.

* Scale a poursuivi Parse en justice en 2022, l’accusant d’avoir contrefait trois brevets relatifs au séquençage cellulaire que Scale détenait sous licence de Roche. L’inventeur de ces brevets, Garry Nolan, est l’un des cofondateurs de Scale.

* Parse a nié ces allégations et a fait valoir que les brevets étaient nuls. La société a par ailleurs intenté une action en contre-poursuite contre Scale pour contrefaçon de ses brevets.

* Qiagen a racheté Parse en décembre dernier, tandis que la société californienne 10x a racheté Scale en août dernier.