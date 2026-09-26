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Un jury américain condamne Apple à verser la somme record de 5,7 milliards de dollars dans une affaire de brevet portant sur la technologie haptique
information fournie par Reuters 26/09/2026 à 16:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Blake Brittain

Un jury américain a estimé qu'Apple

AAPL.O devait plus de 5,7 milliards de dollars à la société Taction, basée à San Diego, pour avoir utilisé sa technologie brevetée afin de doter les iPhone et les Apple Watch d'un retour haptique. Apple a déclaré qu'elle ferait appel de ce verdict , le plus important jamais rendu aux États-Unis à ce jour.

* Le jury a déclaré vendredi que le "Taptic Engine" d’Apple, qui génère des vibrations de type "tapotement", enfreignait deux brevets de Taction

* "Le Taptic Engine d’Apple est fondamentalement différent de la technologie de Taction, ce que les propres tests effectués par Taction sur les produits Apple ont confirmé au cours du procès", a déclaré Apple en réponse

* "Apple n’utilise pas la technologie de Taction, et nous ferons appel", a-t-elle ajouté dans un communiqué

* "Nous sommes ravis que le jury ait donné raison à Taction et ait confirmé ses droits de brevet", a déclaré Lance Yang, l’avocat de Taction.

* Taction, qui utilise sa technologie dans des écouteurs et des casques de jeu, avait intenté cette action en justice en 2021

* Apple a nié ces allégations et a affirmé que les brevets étaient invalides

* La Cour d’appel fédérale des États-Unis a relancé l’affaire l’année dernière après qu’un juge fédéral de San Diego eut statué en 2023 qu’Apple n’avait pas contrefait les brevets

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