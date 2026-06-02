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Un jury américain a déclaré l'investisseur Andrew Left coupable de fraude boursière, rapporte Business Insider
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 02:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, un jury américain a déclaré l'investisseur de renom Andrew Left coupable de fraude boursière, selon Business Insider . Ce verdict porte un coup dur à un groupe d'investisseurs controversés qui, depuis des années, n'ont cessé de mettre sous pression des sociétés cotées aux États-Unis et à l'étranger en les accusant de fraude et de mauvaise gestion.

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