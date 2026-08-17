Un juge new-yorkais rejette une plainte d'Uber alléguant que des avocats ont gonflé les réclamations pour préjudice corporel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Thomas

Uber UBER.N a essuyé un revers dans le cadre d’une série de poursuites judiciaires qu’elle avait engagées contre des avocats spécialisés dans les dommages corporels dans quatre États américains, après qu’un juge a rejeté son action contre trois cabinets d’avocats à New York.

Uber accusait ces cabinets d’avoir enfreint la loi fédérale anti-racket connue sous le nom de RICO en s’associant à des médecins pour intenter des actions en justice contre le géant du covoiturage avec des allégations de préjudice exagérées ou inventées de toutes pièces, dans le but d’obtenir des indemnités surévaluées.

La juge fédérale de district Orelia Merchant, à Brooklyn, a rejeté l’affaire vendredi, estimant qu’Uber n’avait pas démontré que les cabinets avaient tiré profit de leur association avec les médecins, « au-delà des accords courants de partage d’honoraires, de la recommandation de clients et des témoignages médicaux, et non de pots-de-vin ». Les avocats des cabinets d’avocats mis en cause — Wingate, Russotti, Shapiro, Moses & Halperin, Banilov & Associates et le cabinet Lavelle — n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Ces cabinets avaient nié les allégations d’Uber. Un porte-parole d’Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Outre le fait d’avoir jugé qu’Uber n’avait pas allégué de manière plausible des violations de la loi RICO, le juge a estimé qu’Uber ne pouvait pas encore démontrer qu’il avait subi un préjudice, car sur les cinq affaires de préjudice qu’il a citées dans sa plainte modifiée de juillet 2025, trois sont toujours en instance devant le tribunal de l’État de New York.

« Il n’est pas encore possible de déterminer si Uber obtiendra gain de cause dans les affaires en cours, ni de quelles voies de recours il pourrait disposer pour réduire ses coûts, par exemple en demandant le remboursement des frais ou des sanctions par le biais de demandes reconventionnelles », a déclaré Mme Merchant.

La juge a également rejeté les demandes d’Uber dans l’affaire visant un groupe de médecins et des avocats à titre individuel. Cette affaire est l’une des quatre au moins qu’Uber a intentées au cours des deux dernières années en invoquant les dispositions civiles de la loi RICO à l’encontre d’avocats devant les tribunaux fédéraux américains. Les plaignants civils peuvent voir leurs dommages-intérêts triplés en vertu de la loi RICO; Uber n’a pas précisé le montant de ses dommages-intérêts dans sa plainte modifiée. Les trois autres affaires, visant des cabinets d’avocats et des médecins à Los Angeles , à Miami et à Philadelphie , sont toujours en cours.