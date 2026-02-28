Un juge du Dakota du Nord prononce un jugement de 345 millions de dollars à l'encontre de Greenpeace dans l'affaire de l'oléoduc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Un juge du Dakota du Nord a finalisé vendredi un jugement de 345 millions de dollars contre Greenpeace dans un procès intenté par la société d'oléoducs Energy Transfer ET.N en raison du rôle du groupe environnemental dans les manifestations contre la construction de l'oléoduc Dakota Access.

Le jugement final rendu par le juge James Gion est conforme à la décision qu'il a rendue en octobre, dans laquelle il a réduit de près de la moitié les dommages et intérêts d'environ 667 millions de dollars qu'un jury avait accordés à Energy Transfer en mars.

Dans un communiqué, Greenpeace a déclaré qu'elle demanderait un nouveau procès et, si nécessaire, ferait appel de la décision devant la Cour suprême du Dakota du Nord, qualifiant le procès de "tentative flagrante de museler la liberté d'expression".

"S'exprimer contre les entreprises qui causent des dommages à l'environnement ne devrait jamais être considéré comme illégal", a déclaré Marco Simons, conseiller général par intérim de Greenpeace USA et de Greenpeace Fund, dans un communiqué.

Dans un communiqué, Energy Transfer a qualifié la décision d'"étape importante dans le processus juridique visant à tenir Greenpeace pour responsable de ses actions illégales et préjudiciables à notre encontre pendant la construction du Dakota Access Pipeline".

Elle a ajouté qu'elle "analysait les prochaines étapes possibles que nous pourrions choisir de prendre pour s'assurer qu'ils soient tenus pleinement responsables".

Le projet Dakota Access, près de la réserve indienne de Standing Rock, a débuté en 2016 et s'est achevé en 2017.

La construction de l'oléoduc, qui transporte désormais environ 40 % du pétrole produit dans la région de Bakken , dans le Dakota du Nord, a suscité de vives protestations de la part des groupes de défense de l'environnement et des tribus, qui ont affirmé que l'oléoduc empoisonnerait les réserves d'eau locales et exacerberait le changement climatique.

Energy Transfer, basée au Texas, a d'abord poursuivi Greenpeace devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord en 2017, l'accusant de répandre des faussetés sur le projet et de payer des manifestants pour perturber la construction.

Le jury du Dakota du Nord a rendu son verdict en mars , y compris des dommages-intérêts pour diffamation, intrusion et conspiration.

En février, Greenpeace a poursuivi Energy Transfer aux Pays-Bas en vertu d'une loi européenne visant à limiter les poursuites engagées pour harceler ou réduire au silence les activistes. Ce procès est en cours.