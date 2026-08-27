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Un juge devrait rejeter la demande de la Californie visant à mettre fin à la pratique présumée de fixation des prix par Amazon
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 23:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Jeudi, un juge californien a déclaré qu'il allait probablement rejeter une requête visant à empêcher Amazon

AMZN.O de fixer prétendument les prix en faisant pression sur ses concurrents pour qu'ils les augmentent, ce qui constitue un revers pour le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans son procès contre le distributeur en ligne.

* Bonta a poursuivi Amazon en justice en 2022, accusant l’entreprise de dominer le commerce de détail en ligne grâce à des pratiques anticoncurrentielles qui font grimper les prix pour les consommateurs.

* En avril, M. Bonta a déclaré que son bureau avait découvert des preuves montrant qu’Amazon avait incité des marques telles que Levi Strauss LEVI.N , Allergan et Hanes à pousser des concurrents en ligne comme Walmart WMT.O et Target

TGT.N à augmenter leurs prix pour les consommateurs afin d’éviter que ses propres prix ne soient sous-cotés. M. Bonta a demandé au juge d’empêcher Amazon de fixer illégalement les prix.

* Le juge Ethan Schulman, de la Cour supérieure de San Francisco, a déclaré jeudi lors d'une audience qu'il avait provisoirement décidé de rejeter cette demande, bien que la décision définitive ne soit rendue qu'à l'issue de l'audience.

* Schulman a exprimé son scepticisme à l’égard de cette requête, soulignant que l’État s’était appuyé sur des preuves datant de 2023.

* Un porte-parole de M. Bonta a qualifié cette décision de décevante, mais a indiqué que son bureau attendait avec impatience le procès. “Nous continuons de penser que les pratiques de fixation des prix d’Amazon portent préjudice aux consommateurs californiens”, a déclaré le porte-parole.

* Le procès est prévu en janvier.

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