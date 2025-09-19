Un juge déclare les obligations vénézuéliennes valides, les créanciers font pression pour résoudre la vente aux enchères de Citgo

La juge Failla estime que les obligations 2020 de PDVSA sont valides en vertu du droit vénézuélien

Les actifs de Citgo menacés par la défaillance de PDVSA

La juge Stark du Delaware soutient l'offre d'Amber Energy sur la société mère Citgo

(Remaniement du titre, ajout des décisions du juge du Delaware dans les paragraphes 11 à 14) par Luc Cohen et Marianna Parraga

Un juge américain a confirmé jeudi la validité des obligations 2020 de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA, ce qui a incité un juge d'un autre tribunal à procéder à la vente aux enchères des actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum, détenu par le Venezuela.

Les obligations sont garanties par une participation majoritaire dans Citgo, qui est en fin de compte détenue par PDVSA, dont le siège est à Caracas. La compagnie pétrolière d'État a fait défaut sur les obligations en 2019, exposant le raffineur basé à Houston à un risque de saisie par les créanciers.

Depuis des années, les détenteurs d'obligations et les entreprises expropriées au Venezuela s'affrontent devant les tribunaux américains pour récupérer les actifs du pays à l'étranger, en particulier son joyau Citgo, après avoir gagné des cas d'arbitrage.

Après que Washington a sanctionné PDVSA en 2019 dans le cadre de ses efforts pour évincer le président vénézuélien Nicolás Maduro, Citgo a rompu ses liens avec PDVSA et le contrôle du raffineur a été repris par l'opposition politique vénézuélienne par l'intermédiaire de conseils de surveillance.

L'opposition a tenté de protéger Citgo et d'autres actifs contre les créanciers cherchant à obtenir réparation pour des dettes impayées ou des actifs expropriés. L'opposition avait fait valoir que les obligations 2020 n'avaient pas été correctement émises en vertu de la loi vénézuélienne.

Jeudi, la juge du district de Manhattan, Katherine Polk Failla, a décidé que les obligations avaient bien été émises en bonne et due forme. Elle avait déclaré que les obligations étaient valables en 2020, mais une cour d'appel a ensuite ordonné un nouvel examen.

"La décision d'aujourd'hui est aussi mauvaise que la précédente, et nous ferons appel. Nous avons de nombreuses raisons de le faire", a déclaré Horacio Medina, président d'un conseil de surveillance de Citgo.

Après la décision de la juge Failla, la dernière audience d'une vente aux enchères distincte d'actions de la société mère de Citgo devant le juge de district américain Leonard Stark ( ), dans le Delaware, a été temporairement suspendue pour permettre au tribunal d'examiner l'impact de la décision du juge new-yorkais.

La vente aux enchères, dans laquelle 15 sociétés et détenteurs d'obligations sont à la recherche des actifs de Citgo, devrait déterminer l'avenir du septième raffineur américain. Les premiers candidats comprennent une unité du mineur Gold Reserve GRZ.V et Amber Energy, une filiale du fonds spéculatif Elliott Investment Management. La décision sur le gagnant est en attente.

La décision de la juge Failla devrait aider à démêler la vente aux enchères, qui a connu trois tours d'enchères depuis l'année dernière, selon les avocats et les experts.

Après la reprise de l'audience heures plus tard, le juge Stark a rejeté la requête de Gold Reserve visant à disqualifier l'offre d'Amber et a demandé à un officier de justice supervisant la vente aux enchères de résilier un accord d'achat d'actions avec le mineur et d'en signer un nouveau avec Amber afin de faire avancer le processus, a déclaré Gold Reserve dans un communiqué.

Cette mesure avait été demandée cette semaine par l'officier de justice Robert Pincus et certains créanciers favorables à l'offre d'Amber, qui comprend un pacte de 2,1 milliards de dollars pour payer les détenteurs d'obligations.

D'autres parties avaient proposé au juge Stark de laisser les deux offres sur la table.

Gold Reserve a déclaré qu'elle attendait sous peu un avis écrit et une ordonnance du tribunal. Amber n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les représentants des détenteurs d'obligations 2020 n'ont pas souhaité faire de commentaires.

L'audience sur la vente du Delaware s'est achevée jeudi après plus de 30 heures de témoignages et de questions.