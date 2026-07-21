Un juge de Washington suspend les contrats de Kalshi, invoquant la loi de l'État sur les jeux d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration du procureur général de Washington et de détails tirés de la décision, paragraphes 9 et 10) par Jonathan Stempel

Un juge a accédé à la demande de l'État de Washington visant à empêcher Kalshi de proposer ses “contrats événementiels” sur son territoire, estimant que la plateforme de marchés prédictifs enfreignait probablement la législation de l'État en matière de jeux d'argent.

Dans une décision rendue lundi, le juge John McHale, de la Cour supérieure du comté de King, a fait droit à la requête de l'État de Washington visant à obtenir une injonction préliminaire.

McHale a déclaré que l'État avait démontré “l'existence d'un risque de préjudice réel et substantiel pour les consommateurs de l'État de Washington résultant d'activités de jeux d'argent illégales” si aucune injonction n'était prononcée. Il a également estimé que l'intérêt général et le préjudice potentiel pour les consommateurs l'emportaient sur le préjudice subi par Kalshi. L’État de Washington a ainsi rejoint le Massachusetts , le Michigan et le Nevada parmi les États ayant obtenu des décisions de justice restreignant les activités de Kalshi. L’État de New York a obtenu une décision similaire le 8 juillet, lorsqu’un juge fédéral a rejeté la demande de Kalshi visant à empêcher l’application des lois de cet État en matière de jeux d’argent à l’encontre de la plateforme.

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC), quant à elle, a revendiqué une compétence exclusive sur le secteur et a contesté les mesures réglementaires prises dans au moins neuf États. En avril, une cour d’appel fédérale divisée a invoqué l’autorité de la CFTC pour empêcher les autorités de régulation des jeux du New Jersey d’ réglementer les contrats de Kalshi relatifs aux événements sportifs.

“Les États n’ont pas compétence pour réglementer les marchés de prédiction”, a déclaré Kalshi dans un communiqué mardi. “Nous sommes déçus de voir l’État de Washington continuer à gaspiller l’argent des contribuables.” Le juge a indiqué qu’il prévoyait de rendre une ordonnance mettant en œuvre l’injonction le 5 août. “Kalshi s’est enrichi en encourageant les paris illégaux sur le sport, les élections, le nombre total de cas de rougeole cette année, les déclarations des témoins lors d’une audience sur la traite d’enfants, et même les catastrophes naturelles”, a déclaré le procureur général de l’État de Washington, Nick Brown, dans un communiqué. “Cette victoire est la première étape pour demander des comptes à Kalshi.”

Les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket permettent aux gens de parier sur l’issue d’événements tels que les compétitions sportives et les élections. Leur popularité a explosé depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, où ils ont mieux prédit que les instituts de sondage la victoire du républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

Selon le site de suivi de données Dune Analytics, environ 19,04 milliards de dollars ont été misés via Kalshi et Polymarket lors de la Coupe du monde de football qui vient de s’achever.