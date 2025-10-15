 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,50
+0,08%
Indices
Chiffres-clés

Un juge californien se range du côté du gouvernement dans le litige concernant l'oléoduc de Santa Ynez
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 06:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre, les paragraphes 1 et 4 pour supprimer la référence au redémarrage de l'oléoduc) par Shariq Khan

Un juge californien a rejeté mardi la demande de la compagnie pétrolière Sable Offshore

SOC.N , basée à Houston, de lever l'ordonnance de cessation et d'abstention de l'État concernant les réparations qu'elle avait effectuées sur un système d'oléoduc terrestre lié au projet de Santa Ynez.

La décision provisoire du juge Thomas Anderle de la Cour supérieure du comté de Santa Barbara constitue un revers majeur pour Sable, dont les activités sont entièrement axées sur le projet Santa Ynez. Ses actions ont chuté de plus de 20 %, à environ 14 dollars l'unité, lors de la séance prolongée.

En mai, la société a redémarré la production de l'une des trois plates-formes offshore de ce projet, près de dix ans après sa fermeture à la suite d'une marée noire sous l'ancien propriétaire Exxon Mobil XOM.N .

Sable a également réparé le système d'oléoduc terrestre Las Flores qui reçoit le brut de Santa Ynez, dans l'espoir de redémarrer la ligne et de vendre le pétrole aux raffineurs de l'État.

Sable a saisi la Cour supérieure de Santa Barbara en faisant valoir que la Commission côtière n'était pas habilitée à émettre un ordre de cessation et d'abstention. Toutefois, la société n'a pas apporté la preuve que la commission avait abusé de son pouvoir discrétionnaire, a écrit M. Anderle dans sa décision provisoire.

M. Anderle tiendra une audience mercredi avant de finaliser sa décision.

Entre-temps, Sable devrait changer de stratégie pour commercialiser le pétrole brut provenant de la plate-forme de Santa Ynez. La semaine dernière, la société a déclaré que les retards dans le redémarrage du système d'oléoduc Las Flores l'obligeront à utiliser des pétroliers pour transporter le brut de Santa Ynez au lieu de l'oléoduc.

Sable a demandé le soutien du gouvernement fédéral pour la voie des pétroliers et a soumis la semaine dernière un plan de développement et de production actualisé pour Santa Ynez détaillant cette voie au Bureau de gestion de l'énergie océanique du ministère de l'Intérieur des États-Unis, a déclaré la société dans son dossier.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
111,650 USD NYSE -0,59%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
Pétrole Brent
62,40 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
58,77 USD Ice Europ +0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank