Un juge californien se range du côté du gouvernement dans le litige concernant l'oléoduc de Santa Ynez

Un juge californien a rejeté mardi la demande de la compagnie pétrolière Sable Offshore

SOC.N , basée à Houston, de lever l'ordonnance de cessation et d'abstention de l'État concernant les réparations qu'elle avait effectuées sur un système d'oléoduc terrestre lié au projet de Santa Ynez.

La décision provisoire du juge Thomas Anderle de la Cour supérieure du comté de Santa Barbara constitue un revers majeur pour Sable, dont les activités sont entièrement axées sur le projet Santa Ynez. Ses actions ont chuté de plus de 20 %, à environ 14 dollars l'unité, lors de la séance prolongée.

En mai, la société a redémarré la production de l'une des trois plates-formes offshore de ce projet, près de dix ans après sa fermeture à la suite d'une marée noire sous l'ancien propriétaire Exxon Mobil XOM.N .

Sable a également réparé le système d'oléoduc terrestre Las Flores qui reçoit le brut de Santa Ynez, dans l'espoir de redémarrer la ligne et de vendre le pétrole aux raffineurs de l'État.

Sable a saisi la Cour supérieure de Santa Barbara en faisant valoir que la Commission côtière n'était pas habilitée à émettre un ordre de cessation et d'abstention. Toutefois, la société n'a pas apporté la preuve que la commission avait abusé de son pouvoir discrétionnaire, a écrit M. Anderle dans sa décision provisoire.

M. Anderle tiendra une audience mercredi avant de finaliser sa décision.

Entre-temps, Sable devrait changer de stratégie pour commercialiser le pétrole brut provenant de la plate-forme de Santa Ynez. La semaine dernière, la société a déclaré que les retards dans le redémarrage du système d'oléoduc Las Flores l'obligeront à utiliser des pétroliers pour transporter le brut de Santa Ynez au lieu de l'oléoduc.

Sable a demandé le soutien du gouvernement fédéral pour la voie des pétroliers et a soumis la semaine dernière un plan de développement et de production actualisé pour Santa Ynez détaillant cette voie au Bureau de gestion de l'énergie océanique du ministère de l'Intérieur des États-Unis, a déclaré la société dans son dossier.