Ebola: la RDC déclare la fin de la dernière épidémie

Une infirmière prépare une dose de vaccin contre le virus Ebola, le 7 août 2019 à Goma, en RDC ( AFP / Augustin WAMENYA )

L'épidémie d'Ebola, qui a fait au moins 34 morts depuis fin août dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC), a été éradiquée, ont annoncé officiellement lundi les autorités du pays de plus de cent millions d'habitants.

Le virus Ebola reste souvent mortel malgré de récents vaccins et traitements. Cette fièvre hémorragique a fait 15.000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. L'épidémie la plus meurtrière en RDC, survenue entre 2018 et 2020, avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades.

"L'épidémie d'Ebola a effectivement pris fin" en RDC, a déclaré à l'AFP le directeur de l'Institut national de Santé publique (INSP), le Dr Dieudonné Mwamba Kazadi.

Tous les indicateurs "attestent que la chaîne de transmission du virus a été rompue", a ajouté le ministre de la Santé Samuel-Roger Kamba, lors d'une cérémonie officielle organisée à Kinshasa en présence de représentants de l'OMS et de l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).

La RDC a désormais traversé seize épidémies d'Ebola depuis que la maladie a été identifiée la première fois en 1976 au Zaïre, ancien nom du vaste pays d'Afrique centrale.

La dernière en date, qui est restée circonscrite à la province du Kasaï (centre), était partie d'un premier cas signalé le 20 août sur une femme enceinte de 34 ans admise dans un hôpital. L'épidémie avait officiellement été déclarée par les autorités congolaises début septembre.

La vaccination avait débuté dès la mi-septembre. Le Groupe international de coordination sur l'approvisionnement en vaccins (IGC), qui gère le stock mondial de vaccins contre plusieurs virus dont Ebola, avait approuvé l'envoi de 45.000 doses supplémentaires vers la RDC, pays parmi les plus pauvres au monde.

Les campagnes de vaccination sont souvent un défi dans ce pays grand comme quatre fois la France, où les voies de communication sont limitées et très souvent en mauvais état.

L'épidémie s'était déclarée dans une zone marquée par "un enclavement extrême, des routes impraticables, des conditions météo difficiles et un accès limité aux services essentiels", a expliqué lors de la cérémonie Emmanuel Lampaert, représentant en RDC de Médecins sans frontières (MSF), une des organisations qui a participé aux opérations d'intervention.

La transmission humaine du virus se fait par les fluides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de deux à 21 jours.