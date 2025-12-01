 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Géorgie: enquête après des accusations de la BBC sur l'usage d'une "arme chimique" contre des manifestants
information fournie par AFP 01/12/2025 à 21:26

La Géorgie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête après un reportage de la BBC accusant les forces de l'ordre de ce pays du Caucase d'avoir utilisé un agent chimique pour disperser des manifestations antigouvernementales l'année dernière ( AFP / Adrian Dennis )

La Géorgie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête après un reportage de la BBC accusant les forces de l'ordre de ce pays du Caucase d'avoir utilisé un agent chimique pour disperser des manifestations antigouvernementales l'année dernière ( AFP / Adrian Dennis )

La Géorgie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête après un reportage de la BBC accusant les forces de l'ordre de ce pays du Caucase d'avoir utilisé un agent chimique pour disperser des manifestations antigouvernementales l'année dernière.

Selon le média britannique, les autorités géorgiennes auraient utilisé "une arme chimique datant de la Première Guerre mondiale", un gaz incapacitant appelé camite, qui provoque brûlures, toux et vomissements.

Les services de sécurité géorgiens ont indiqué avoir ouvert une enquête afin de déterminer "sur quelles informations la BBC s'est appuyée" et d'évaluer "la pertinence et la crédibilité de ces informations".

La BBC a indiqué de son côté dans un communiqué transmis à l'AFP que son reportage "comprend des preuves provenant de multiples sources tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays", dont des "témoignages directs des manifestants, de plusieurs lanceurs d'alerte, d'experts des Nations unies et d'experts en Géorgie, ainsi que d'une étude médicale et de documents et rapports écrits".

"Ce reportage est clairement d'intérêt public et les preuves recueillies sont présentées de manière claire au public", a assuré la chaîne.

Des policiers tirent des gaz lacrymogènes lors d'une manifestation à Tbilissi contre la décision du gouvernement de reporter les négociations d'adhésion à l'UE, le 2 décembre 2024 en Géorgie ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

Des policiers tirent des gaz lacrymogènes lors d'une manifestation à Tbilissi contre la décision du gouvernement de reporter les négociations d'adhésion à l'UE, le 2 décembre 2024 en Géorgie ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

La Géorgie est plongée dans une crise politique depuis les élections législatives de l'année dernière, remportées par le parti au pouvoir Rêve géorgien mais contestées par l'opposition pro-européenne.

L'opposition organise depuis un an des manifestations qui ont rassemblé jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais sans réussir à faire changer de cap le pouvoir, accusé de dérive autoritaire et de vouloir se rapprocher de la Russie au dépends de l'UE.

Le gouvernement accuse de son côté l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force et de pousser le pays à une confrontation avec Moscou.

Lors de certaines manifestations, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser la foule. Des ONG ont dénoncé des mauvais traitements infligés aux protestataires.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président du Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, en visite au salon mondial de la sécurité intérieure à Villepinte le 19 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Bardella agressé: le suspect de 74 ans renvoyé en comparution immédiate mardi
    information fournie par AFP 01.12.2025 21:49 

    Le septuagénaire ayant écrasé samedi un oeuf sur la tête de Jordan Bardella doit comparaître libre mardi devant le tribunal correctionnel de Montauban, a-t-on appris lundi auprès de son avocate. Le juge des libertés et de la détention (JLD) n'a pas suivi les réquisitions ... Lire la suite

  • Une infirmière prépare une dose de vaccin contre le virus Ebola, le 7 août 2019 à Goma, en RDC ( AFP / Augustin WAMENYA )
    Ebola: la RDC déclare la fin de la dernière épidémie
    information fournie par AFP 01.12.2025 21:37 

    L'épidémie d'Ebola, qui a fait au moins 34 morts depuis fin août dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC), a été éradiquée, ont annoncé officiellement lundi les autorités du pays de plus de cent millions d'habitants. Le virus Ebola reste souvent ... Lire la suite

  • L'opposant camerounais Anicet Ekane, lors d'une conférence de presse à Yaoundé le 19 juillet 2025 ( AFP / - )
    Cameroun: l'opposant Anicet Ekane est mort en détention
    information fournie par AFP 01.12.2025 21:16 

    L'opposant camerounais et figure de la gauche nationaliste Anicet Ekane, qui avait été arrêté fin octobre, la veille de la publication des résultats de la présidentielle, est mort en détention à 74 ans, lundi à Yaoundé. Président du Mouvement Africain pour la Nouvelle ... Lire la suite

  • Une gamme de médicaments appelés GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro...) efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon l'OMS ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    L'OMS recommande les médicaments GLP-1 pour lutter contre l'obésité
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:36 

    Une gamme de médicaments, appelés GLP-1, efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On les connaît sous ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank