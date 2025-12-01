Géorgie: enquête après des accusations de la BBC sur l'usage d'une "arme chimique" contre des manifestants

La Géorgie a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête après un reportage de la BBC accusant les forces de l'ordre de ce pays du Caucase d'avoir utilisé un agent chimique pour disperser des manifestations antigouvernementales l'année dernière.

Selon le média britannique, les autorités géorgiennes auraient utilisé "une arme chimique datant de la Première Guerre mondiale", un gaz incapacitant appelé camite, qui provoque brûlures, toux et vomissements.

Les services de sécurité géorgiens ont indiqué avoir ouvert une enquête afin de déterminer "sur quelles informations la BBC s'est appuyée" et d'évaluer "la pertinence et la crédibilité de ces informations".

La BBC a indiqué de son côté dans un communiqué transmis à l'AFP que son reportage "comprend des preuves provenant de multiples sources tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays", dont des "témoignages directs des manifestants, de plusieurs lanceurs d'alerte, d'experts des Nations unies et d'experts en Géorgie, ainsi que d'une étude médicale et de documents et rapports écrits".

"Ce reportage est clairement d'intérêt public et les preuves recueillies sont présentées de manière claire au public", a assuré la chaîne.

Des policiers tirent des gaz lacrymogènes lors d'une manifestation à Tbilissi contre la décision du gouvernement de reporter les négociations d'adhésion à l'UE, le 2 décembre 2024 en Géorgie ( AFP / Giorgi ARJEVANIDZE )

La Géorgie est plongée dans une crise politique depuis les élections législatives de l'année dernière, remportées par le parti au pouvoir Rêve géorgien mais contestées par l'opposition pro-européenne.

L'opposition organise depuis un an des manifestations qui ont rassemblé jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais sans réussir à faire changer de cap le pouvoir, accusé de dérive autoritaire et de vouloir se rapprocher de la Russie au dépends de l'UE.

Le gouvernement accuse de son côté l'opposition de vouloir prendre le pouvoir par la force et de pousser le pays à une confrontation avec Moscou.

Lors de certaines manifestations, la police a fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser la foule. Des ONG ont dénoncé des mauvais traitements infligés aux protestataires.