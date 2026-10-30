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Un juge américain statue que McDonald's doit faire face à un procès concernant le McRib
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 23:57

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de McDonald's au paragraphe 10)

par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté vendredi la demande de McDonald's MCD.N visant à faire rejeter un recours collectif l'accusant d'avoir trompé les consommateurs sur la composition de son sandwich McRib.

Les plaignants reprochaient à McDonald's d'avoir intentionnellement façonné les galettes du McRib avec des rainures afin qu'elles ressemblent à des côtes de porc et de faire croire aux clients que le sandwich contenait de la viande de côtes, un morceau coûteux connu pour sa teneur élevée en graisse et sa saveur intense.

Les consommateurs ont affirmé que l'utilisation par McDonald's de morceaux de porc de qualité inférieure, notamment l'épaule, le cœur, les tripes ou l'estomac, les avait amenés à payer un prix excessif pour le McRib, l'un des produits les plus chers de son menu.

Tout en rejetant certaines allégations, la juge fédérale américaine April Perry, à Chicago, ville d’origine de McDonald’s, a estimé qu’il était prématuré d’accepter l’argument de l’entreprise selon lequel aucun consommateur raisonnable ne pouvait s’attendre à ce que le McRib contienne de la viande de côtes.

Elle a souligné que le site web de McDonald's se contentait de décrire le sandwich comme contenant du porc, et qu'un consommateur raisonnable n'était pas tenu de faire des recherches avant d'acheter un sandwich de fast-food à 7 dollars.

La juge a également indiqué que les publicités mettant en avant la forme de côtes de la viande pourraient étayer une allégation d’intention frauduleuse, bien que des preuves supplémentaires soient nécessaires.

“L'interprétation du terme ‘McRib’ avancée par les plaignants n’est ni déraisonnable ni fantaisiste”, a écrit Mme Perry.

McDonald's commercialise le McRib de manière ponctuelle depuis 1981.

L’entreprise a fait valoir que les noms de produits distinctifs ne trompent pas les consommateurs raisonnables, et que la préférence des plaignants pour une certaine découpe de porc “ne transforme pas le marketing honnête de McDonald’s en fraude à la consommation”.

Dans un communiqué, McDonald's a affirmé ne pas utiliser de cœur, de tripes ni d’estomac dans le McRib, et avoir toujours fait preuve de transparence quant à ses ingrédients. “Ce procès déforme les faits et les allégations sont sans fondement”, a-t-il ajouté.

Thiago Coelho, avocat des plaignants, a déclaré que ses clients continueraient à demander des comptes pour ce marketing trompeur.

Les chaînes de restauration rapide ont déjà fait l’objet d’autres poursuites judiciaires concernant la représentation de leurs produits dans les publicités et sur les menus.

Parmi celles-ci figurent des affaires accusant McDonald's, Burger King QSR.TO et Wendy's WEN.O de faire paraître leurs hamburgers plus gros qu'ils ne le sont en réalité.

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