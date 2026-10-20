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Un juge américain rejette la plainte pour abus sexuels déposée par la sœur de Sam Altman
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 15:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'ancien avocat d'Annie Altman au paragraphe 3; ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 8)

Sam Altman a obtenu mardi le rejet d'une action civile intentée par sa sœur, qui accusait le cofondateur et directeur général d'OpenAI d'abus sexuels répétés commis il y a plus de deux décennies, une accusation qu'il nie.

En rejetant la plainte d’Annie Altman, le juge fédéral américain Zachary Bluestone a indiqué qu’elle avait refusé de se présenter à un examen médical indépendant malgré les avertissements selon lesquels ce refus entraînerait le rejet de l’affaire.

Laura Politi, avocate d’Annie Altman, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Santos Perez, un avocat qui représentait auparavant Annie Altman dans cette affaire mais qui s’est retiré ce mois-ci, a déclaré dans un communiqué: "Je ne suis plus habilité à m’exprimer sur cette affaire, mais je continue de croire en Annie."

Les avocats de Sam Altman n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Sam Altman est devenu l’une des figures emblématiques de l’essor de l’intelligence artificielle après le lancement du chatbot ChatGPT en 2022.

Annie Altman a intenté son action en justice devant le tribunal fédéral de Saint-Louis, dans le Missouri, en janvier 2025.

Elle a accusé son frère de l’avoir agressée sexuellement et violée entre 1997 et 2006 au domicile familial situé dans la banlieue de Clayton, dans le Missouri, à partir de l’âge de 3 ans pour elle et de 12 ans pour lui. Elle a déclaré que les derniers actes d’agression sexuelle et de viol avaient eu lieu alors que Sam Altman était déjà adulte. Il est aujourd’hui âgé de 41 ans.

La famille Altman a déclaré qu’Annie Altman souffrait de troubles mentaux et qu’elle avait bénéficié d’un soutien financier. Sam Altman a quant à lui affirmé qu’elle avait commencé à l’accuser d’abus sexuels sur les réseaux sociaux après que la famille eut rejeté ses demandes de fonds supplémentaires.

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