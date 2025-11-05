Un juge américain rejette la demande de Pfizer visant à empêcher Metsera de mettre fin à l'accord de fusion

La guerre des enchères se poursuit entre Pfizer et Novo Nordisk pour le fabricant de médicaments contre l'obésité

L'avocat de Pfizer affirme que l'offre de Novo est illégale et présente des risques réglementaires

Novo défend la structure de l'opération et engage des discussions avec la FTC

(Rétablissement du contexte et de l'action de la FTC au paragraphe 3, ajout d'un lien vers la rubrique Breakingviews) par Tom Hals et Sabrina Valle

Un juge du Delaware a rejeté mercredi la demande de Pfizer PFE.N d'empêcher temporairement Metsera

MTSR.O de mettre fin à son accord de fusion et d'accepter une offre plus élevée de 10 milliards de dollars de la part du danois Novo Nordisk NOVOb.CO , dernier rebondissement en date dans cette bataille d'acquisition qui évolue rapidement.

Pfizer et Novo ont tous deux fait des offres améliorées cette semaine, alors que les deux entreprises se disputent des positions sur un marché de médicaments contre l'obésité que certains analystes prévoient à 150 milliards de dollars d'ici le début de la prochaine décennie.

La décision du juge ne libère cependant pas entièrement la voie pour Novo Nordisk.

Plus tôt dans la journée de mercredi, le principal régulateur américain du commerce a déclaré que la structure de l'offre de Novo sur Metsera pourrait être contraire au droit américain de la concurrence si les entreprises ne déposent pas de demande d'examen préalable à la fusion.

Daniel Guarnera, directeur du bureau de la concurrence de la Commission fédérale du commerce des États-Unis, a indiqué aux équipes juridiques des parties, dans une lettre rendue publique mercredi, que la santé publique pourrait pâtir de la structure de la fusion proposée, Metsera recevant d'emblée d'importants paiements en échange de la limitation de son indépendance.

Il a déclaré que l'accord pourrait violer les dispositions du droit américain de la concurrence si les parties prenaient des mesures en vue de conclure l'accord sans examen réglementaire préalable.

Pfizer, dont le siège est à New York, semblait avoir conclu son accord de 7,3 milliards de dollars pour l'achat de Metsera jusqu'à la semaine dernière, lorsque Novo a fait une offre surprise pour Metsera.

Depuis, les deux entreprises ont chacune revu leur offre à la hausse et Pfizer a demandé l'intervention d'un tribunal dans la lutte pour le fabricant de médicaments contre l'obésité.

Novo tente de retrouver sa position de leader dans le domaine des médicaments contre l'obésité, qu'elle a perdue au profit d'Eli Lilly LLY.N , tandis que Pfizer tente de surmonter ses échecs passés sur ce marché.

Pfizer a demandé une ordonnance restrictive pour empêcher Metsera de mettre fin à leur accord et de se rallier à l'offre plus élevée de Novo.

Dans ses arguments juridiques de mercredi, l'avocat de Pfizer, Jonathan M. Moses, du cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, a déclaré que l'offre de Novo était illégale et qu'elle comportait des risques susceptibles d'être bloqués par les autorités de régulation.

La lettre de Daniel Guarnera marque la deuxième intervention de la FTC au cours des négociations. Peu après l'offre surprise de Novo la semaine dernière, Pfizer a reçu une autorisation antitrust anticipée de la FTC.

NOVO DÉFEND LA STRUCTURE DE L'OPÉRATION

En réponse à la FTC, Novo a déclaré que "la structure de l'opération est conforme aux lois antitrust" et qu'elle est en train de discuter des questions soulevées dans la lettre de la FTC.

Daniel Guarnera a exhorté les entreprises à coopérer plutôt que de risquer des amendes civiles quotidiennes.

"Metsera, ses actionnaires et ses employés pourraient être moins incités à poursuivre leurs efforts de développement pour commercialiser leurs produits pharmaceutiques", a-t-il écrit.

Metsera n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La société a déclaré qu'elle évaluait l'offre de Pfizer entre 63,29 et 63,33 dollars par action et celle de Novo entre 69,82 et 70,18 dollars par action. L'action Metsera a chuté de 2,5 % mercredi.

Les actions de Novo ont clôturé en Europe en baisse de 4,5 % mercredi. Pfizer a terminé en hausse de 1,3 %.