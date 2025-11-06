PREVIEW-Les actions de Tesla reculent avant l'assemblée annuelle des actionnaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Tesla TSLA.O ont baissé de 3,4 % à 446,21 $ avant l'assemblée annuelle des actionnaires du fabricant de véhicules électriques

** La réunion devrait commencer à 16 heures (heure de l'Est) et les actionnaires voteront sur plusieurs questions, y compris une proposition de plan de rémunération visant à donner au directeur général Elon Musk jusqu'à 1 000 milliards de dollars

** Le plan de rémunération exige que Tesla atteigne un certain nombre de bénéfices et de jalons opérationnels, tels que la livraison de 20 millions de véhicules au cours des 10 prochaines années et la mise en service d'un million de robotsaxis sur les routes ** D'autres propositions incluent un investissement potentiel dans la startup xAI de Musk, l'élimination de l'exigence d'un vote à la supermajorité

** Les actions de Tesla sont devenues positives pour l'année après que le conseil d'administration a annoncé le plan de rémunération le 5 septembre ** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action a progressé de 14 % cette année