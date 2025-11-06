De bonnes nouvelles pour la COP 30, à commencer par « cheaper, baby, cheaper ! »

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

Après 3 années de COP à étapes « énergies fossiles », la COP 30 retrouve à Belém au Brésil une destination plus cohérente. Certes les pressions seront présentes avec notamment l'absence de facto de la première économie mondiale, les États-Unis, mais aussi a priori la position plus défensive de l'Europe qui a été historiquement le fer de lance des COP climat au cours des 10 dernières années (Accord de Paris, COP 26 à Glasgow…).

Pour autant, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles à la prochaine COP 30. Ces bonnes nouvelles viendront du Global South, du pays d'accueil le Brésil, mais surtout de la Chine et dans une moindre mesure de l'Inde et d'autres pays de l'hémisphère Sud qui, est, et sera, beaucoup plus affecté par le changement climatique que l'hémisphère Nord. Au-delà de la COP 30, la bonne nouvelle est que les faits sont là ; la transition énergétique et environnementale est en cours. C'est l'impératif pour espérer limiter le changement climatique en dessous ou autour de 2°C. L'exemple est clairement donné par la Chine. Le pays du milieu a annoncé cette dynamique en 2009 et suit année après année ses objectifs environnementaux de long terme.

La Chine montre simplement au secteur privé que la transition est un business case réussi avec à l'arrivée :

Des énergies renouvelables, chaque année de plus en plus compétitives sans aides publiques, « cheaper, baby, cheaper! », le solaire étant à l'avant-garde ;

Des créations d'emplois locaux et durables, largement plus nombreux que le secteur des énergies fossiles, aussi bien pour des compétences qualifiées que peu qualifiées. Il ne faut donc pas opposer environnement et social ;

Un impératif, celui de la sécurité énergétique, un sujet également en haut de l'agenda de l'Europe depuis début 2022 et mis en avant dans le rapport Draghi de septembre 2024 ;

Une position économique acquise au cours des 15 dernières années de leader incontournable sur des filières industrielles stratégiques telles que l'éolien, le solaire, les batteries et les véhicules électriques dont l'Europe devrait s'inspirer en urgence pour garder sa place dans des filières qu'elle maîtrise encore (électrification, hydrogène, nucléaire, stockage de l'énergie…).

Edito de Jean-Philippe Desmartin, directeur de l'investissement responsable chez Edmond de Rothschild AM

Consultez l'intégralité des chroniques de l'ISR dans le PDF ci-dessous :