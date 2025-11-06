 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 965,50
-1,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Wall Street - Snap s'envole après un partenariat à 400 millions de dollars qui montre ses ambitions dans l'IA
information fournie par AOF 06/11/2025 à 17:05

(AOF) - Snap s'enflamme de 14,93% à 8,39 dollars au lendemain de résultats favorables et après l'annonce d'un partenariat à 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'IA dans Snapchat. Hier, la firme américaine déclaré une perte de 6 cents par action diluée, contre une perte de 9 cents un an plus tôt. Les analystes anticipaient une perte de 12 cents. Le chiffre d'affaires pour les trois mois clos le 30 septembre s'est élevé à 1,51 milliard de dollars contre 1,49 milliard attendu.

La perte nette recule à 104 millions, contre 153 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté ressort à 182 millions, bien au-dessus des 125 millions anticipés.

Le groupe prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,68 et 1,71 milliard de dollars, contre 1,69 milliard anticipé.

"Snap peine toujours à reconquérir ses plus grands annonceurs, ce qui se traduit par une croissance des revenus publicitaires d'environ 5 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025. Cette croissance est freinée par une baisse de 2 % en glissement annuel des budgets des annonceurs de marque, qui semblent s'approvisionner en trafic auprès d'autres plateformes (probablement Amazon). Cette baisse est compensée par l'annonce de la signature d'un contrat entre Perplexity et Snap" résume UBS, qui adopte un conseil Neutre sur le dossier.

Pour JP Morgan, à Sous Pondération : " Les difficultés rencontrées par les utilisateurs et les grands annonceurs pèsent sur la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre ".

Snap a, par ailleurs, annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SNAP-A
7,925 USD NYSE +8,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/11/2025 à 17:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank