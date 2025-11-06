La valeur du jour à Wall Street - Snap s'envole après un partenariat à 400 millions de dollars qui montre ses ambitions dans l'IA

(AOF) - Snap s'enflamme de 14,93% à 8,39 dollars au lendemain de résultats favorables et après l'annonce d'un partenariat à 400 millions de dollars avec Perplexity AI pour intégrer son moteur de recherche alimenté par l'IA dans Snapchat. Hier, la firme américaine déclaré une perte de 6 cents par action diluée, contre une perte de 9 cents un an plus tôt. Les analystes anticipaient une perte de 12 cents. Le chiffre d'affaires pour les trois mois clos le 30 septembre s'est élevé à 1,51 milliard de dollars contre 1,49 milliard attendu.

La perte nette recule à 104 millions, contre 153 millions un an plus tôt. L'Ebitda ajusté ressort à 182 millions, bien au-dessus des 125 millions anticipés.

Le groupe prévoit un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre compris entre 1,68 et 1,71 milliard de dollars, contre 1,69 milliard anticipé.

"Snap peine toujours à reconquérir ses plus grands annonceurs, ce qui se traduit par une croissance des revenus publicitaires d'environ 5 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025. Cette croissance est freinée par une baisse de 2 % en glissement annuel des budgets des annonceurs de marque, qui semblent s'approvisionner en trafic auprès d'autres plateformes (probablement Amazon). Cette baisse est compensée par l'annonce de la signature d'un contrat entre Perplexity et Snap" résume UBS, qui adopte un conseil Neutre sur le dossier.

Pour JP Morgan, à Sous Pondération : " Les difficultés rencontrées par les utilisateurs et les grands annonceurs pèsent sur la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre ".

Snap a, par ailleurs, annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

