Un juge américain rejette la demande de la FTC de bloquer l'acquisition d'une société médicale par un fonds d'investissement privé

La société de capital-investissement GTCR peut aller de l'avant avec son acquisition du fabricant de revêtements pour appareils médicaux Surmodics SRDX.O , a décidé un juge fédéral à Chicago lundi, rejetant la tentative de la Commission fédérale du commerce (FTC) de bloquer l'opération.

La tentative de la FTC d'empêcher l'accord en mars était sa première action en justice pour bloquer une fusion pendant le second mandat du président Donald Trump .

La FTC a fait valoir que l'opération éliminait la concurrence entre Surmodics et Biocoat, société du portefeuille GTCR, sur le marché des fournisseurs de revêtements hydrophiles utilisés pour lisser le matériel chirurgical et les dispositifs médicaux internes tels que les cathéters.

Les entreprises ont défendu l'accord, affirmant que tout problème serait atténué par une cession partielle des actifs de Biocoat à Integer ITGR.N , un fabricant d'appareils médicaux sous contrat.

Le juge Jeffrey Cummings du tribunal de district des États-Unis a déclaré lors d'une audience que la cession permettrait de résoudre les problèmes de concurrence et a estimé que la FTC n'avait pas tenu compte de la pression concurrentielle exercée par les capacités d'enduction internes des clients.