Un juge américain rejette l'action en diffamation intentée par Trump contre le Wall Street Journal

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* Trump poursuit un journal pour un article sur la lettre d'anniversaire d'Epstein

* Les démocrates du Congrès ont ensuite publié une copie de la lettre de vœux

* Le président des États-Unis prévoit de réintroduire l'action en justice, selon son porte-parole

(Ajout d'un détail de la décision au paragraphe 10; ajout du contexte aux paragraphes 11-15, 20-22) par Luc Cohen et Jack Queen

Un juge fédéral a rejeté lundi le procès en diffamation intenté par Donald Trump contre le Wall Street Journal, un revers pour le président américain dans sa campagne judiciaire contre les entreprises de médias qu'il accuse de le traiter injustement. Ce procès est l'un des nombreux que Trump, un républicain, a intenté au cours de sa présidence contre de grands médias pour des informations qu'il a qualifiées d'injustes ou de fausses. Les démocrates et les défenseurs de la liberté de la presse s'inquiètent de ce que Trump cherche à utiliser les procès en diffamation pour étouffer les critiques . Le procès de Trump affirme que le journal appartenant à Rupert Murdoch a terni sa réputation en publiant un article décrivant une carte d'anniversaire destinée au délinquant sexuel décédé Jeffrey Epstein portant la signature de Trump. Trump et ses avocats affirment que la carte est fausse, même après qu'elle a été publiée par des législateurs enquêtant sur l'affaire Epstein. Trump a intenté une action en justice en juillet 2025, alors que son administration faisait face aux critiques de sa base conservatrice et des démocrates du Congrès concernant sa gestion de l'affaire Epstein, un financier qui est mort dans une cellule de prison de Manhattan en 2019 après avoir été arrêté pour trafic sexuel d'enfants. Le juge Darrin P. Gayles, du tribunal de district de Miami, nommé par l'ancien président Barack Obama, a déclaré en rejetant l'affaire que Trump n'était pas près de satisfaire à la norme de "malveillance réelle" que les personnalités publiques doivent respecter en cas de diffamation.

Cela signifie qu'elles doivent prouver non seulement qu'une déclaration publique les concernant était fausse, mais aussi que le média ou la personne qui a fait la déclaration savait ou aurait dû savoir qu'elle était fausse.

"Cette plainte est loin de satisfaire à cette norme", a écrit Gayles. "C'est tout le contraire "

Gayles a indiqué que Trump pourrait déposer une version modifiée de la plainte d'ici le 27 avril. Un porte-parole de l'équipe juridique de Trump a déclaré qu'il déposerait à nouveau la plainte.

Ni News Corp ni Dow Jones n'ont répondu aux demandes de commentaires.

LES DÉMOCRATES ONT PUBLIÉ UNE COPIE DE LA LETTRE Gayles a écrit que les journalistes du Journal avaient contacté Trump à l'avance pour obtenir un commentaire et avaient publié son démenti. Cela a permis aux lecteurs de décider par eux-mêmes de ce qu'ils devaient conclure, ce qui va à l'encontre de l'affirmation de Trump selon laquelle le journal a agi avec une réelle intention de nuire, a déclaré le juge. La décision n'aborde pas la question de la véracité de l'article. L'affaire Epstein a donné lieu à des théories du complot selon lesquelles le gouvernement aurait dissimulé les liens du financier avec les riches et les puissants, ainsi que les détails de sa mort, qui a été considérée comme un suicide. Trump a amplifié ces théories du complot au sujet d'Epstein pendant la campagne présidentielle de 2024 et a promis d'ouvrir les dossiers d'enquête du gouvernement s'il gagnait. Il n'a pas tenu cette promesse, mais a qualifié le scandale qui s'en est suivi de canular démocrate. Trump et Epstein étaient autrefois amis, mais Trump affirme avoir rompu les liens avant qu'Epstein ne plaide coupable à des accusations de prostitution en 2008. Trump a toujours nié être au courant des crimes commis par Epstein. Le procès qu'il a intenté au Wall Street Journal fait suite à un article affirmant que la signature de Trump figurait sur une carte d'anniversaire de 2003 destinée à Epstein, qui comportait le dessin d'une femme nue et une référence à des secrets partagés dans un dialogue imaginaire entre Trump et Epstein. Le procès intenté par Trump affirme à plusieurs reprises que la carte est fausse et reproche au Journal de ne pas l'avoir publiée comme preuve, mais une copie a été publiée plus tard par des démocrates du Congrès qui l'ont obtenue auprès de la succession d'Epstein.

LE WSJ MET EN GARDE CONTRE L'EFFET DISSUASIF SUR LA LIBERTÉ D'EXPRESSION En demandant le rejet de l'affaire, le Wall Street Journal a déclaré que l'action en justice était sans fondement et menaçait d'étouffer la liberté d'expression de ceux qui oseraient publier un contenu que le président n'apprécie pas. Trump a également intenté un procès à la BBC pour avoir édité un discours de manière trompeuse, au New York Times pour des articles et un livre sur lui, et à un journal de l'Iowa pour un sondage qui le montrait derrière la vice-présidente Kamala Harris dans le cadre de la campagne présidentielle de 2024. Ces trois médias ont nié avoir commis des actes répréhensibles. ABC a conclu un accord avec Trump après qu'il eut intenté un procès à la suite de commentaires inexacts d'un présentateur sur une affaire civile l'accusant d'abus sexuels. CBS a conclu un accord similaire après que Trump a intenté un procès pour avoir modifié une interview de Harris.