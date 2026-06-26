Un juge américain refuse de rejeter immédiatement les poursuites pénales engagées contre l'Indien Gautam Adani

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Vendredi, un juge américain a ordonné au ministère de la Justice de justifier sa décision d'abandonner les poursuites pénales à l'encontre du milliardaire indien Gautam Adani, refusant de se prononcer immédiatement sur la demande formulée en début de semaine par les avocats de ce dernier visant à obtenir le classement définitif de l'affaire.