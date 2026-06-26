Un juge américain refuse de rejeter immédiatement les poursuites pénales contre l'Indien Adani

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Vendredi, un juge américain a ordonné au ministère de la Justice de justifier sa décision d’abandonner les poursuites pénales à l’encontre du milliardaire indien Gautam Adani, refusant de se prononcer immédiatement sur la demande formulée en début de semaine par les avocats de M. Adani visant à obtenir le classement définitif de l’affaire. M. Adani avait été inculpé en 2024 pour avoir accepté de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin qu’une filiale de son groupe Adani obtienne l’autorisation de développer une centrale solaire, puis pour avoir induit en erreur des investisseurs américains en leur fournissant des informations rassurantes sur les pratiques anticorruption de son entreprise. Le groupe Adani a toujours nié toute malversation. Le ministère de la Justice a déclaré le mois dernier qu’il ne poursuivrait plus les poursuites. Mercredi, les avocats de M. Adani ont demandé au juge fédéral de district Nicholas Garaufis, siégeant à Brooklyn, de classer officiellement l’affaire.