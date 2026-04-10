Un juge américain prolonge l'ordonnance temporaire interrompant la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 12) par David Shepardson

Un juge américain a prolongé vendredi d'une semaine une ordonnance gelant temporairement l'acquisition par Nexstar NXST.O de Tegna, propriétaire de stations de radiodiffusion rivales, afin de décider s'il y a lieu d'émettre une injonction préliminaire.

Le 27 mars, le juge Troy Nunley, du district de Sacramento, en Californie, a rendu une ordonnance exigeant que Nexstar sépare les actifs de Tegna en réponse à une action fédérale en matière de concurrence intentée par DirecTV. Il a déclaré vendredi qu'il apporterait quelques modifications à l'ordonnance afin de répondre aux préoccupations soulevées par Nexstar.

Les entreprises ont rapidement conclu l'accord de 3,54 milliards de dollars après que le ministère de la justice et la commission fédérale des communications l'ont approuvé le 19 mars.

DirecTV affirme que l'accord entraînera irrémédiablement une hausse des coûts pour les consommateurs, réduira la concurrence locale, supprimera des salles de presse locales et augmentera à la fois la fréquence et la durée des coupures de la retransmission des principales équipes sportives locales. Huit États, emmenés par la Californie et New York, ont également demandé une ordonnance restrictive temporaire pour stopper la fusion.

Selon ces États, l'opération, qui crée le plus grand groupe de stations de radiodiffusion aux États-Unis, touchant 80 % des foyers américains, "mettrait davantage de programmes de radiodiffusion entre les mains d'un plus petit nombre de personnes, supprimerait des emplois locaux, augmenterait les factures de câble et aurait un impact significatif sur la fourniture d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains dans l'ensemble du pays"

Alexander Okuliar, avocat de Nexstar, a défendu l'accord lors d'une audience au tribunal cette semaine, affirmant qu'une taille plus importante était essentielle pour protéger les informations locales. "Nous ne voulons pas que la radiodiffusion locale finisse comme l'industrie de la presse locale il y a 30 ou 40 ans", a-t-il déclaré.

Le procureur général républicain de l'Ohio, Dave Yost, a également fait part cette semaine de ses inquiétudes au sujet de l'accord.

"La consolidation de la propriété des chaînes de télévision signifie qu'il y a moins de moyens pour que les informations parviennent aux gens, et un plus grand contrôle de la part des entreprises", a écrit Yost, affirmant qu'il avait de profondes réserves au sujet de la fusion, ajoutant qu'elle aurait "un impact direct sur les marchés de Cleveland et de Columbus et limiterait les voix indépendantes"

L'ordonnance de Nunley stipule que Tegna doit fonctionner comme une unité commerciale distincte, gérée de manière indépendante, et qu'elle doit rester un concurrent actif et économiquement viable.