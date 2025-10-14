Un juge américain fixe à 2027 la date du procès concernant la collision mortelle entre un avion et un hélicoptère de l'armée

Une juge fédérale a fixé mardi à avril 2027 la date du procès concernant la collision cette année entre un avion régional d'American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée américaine qui a tué 67 personnes près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington.

La juge Ana Reyes, du district de Washington, a fixé cette date lors d'une audience avec les avocats des victimes et des défendeurs, dont American Airlines et le gouvernement américain.

"Nous n'allons pas déshonorer les personnes qui ont perdu la vie, leur famille et leurs amis, et nous n'allons pas déshonorer les employés des défendeurs qui travaillent dur pour assurer la sécurité en faisant traîner cette affaire", a déclaré Ana Reyes lors de l'audience.

American Airlines, l'Administration fédérale de l'aviation et l'armée américaine n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les principaux avocats des plaignants ont refusé de commenter ou n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le procès portera sur au moins deux plaintes déposées à ce jour contre American Airlines et les États-Unis. Les plaintes, toutes deux déposées en septembre, citent également PSA Airlines, qui assurait le vol, comme défenderesse.

PSA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le vol 5342 d'American Eagle était en approche de Reagan lorsqu'il est entré en collision de nuit avec un hélicoptère Black Hawk de l'armée américaine au-dessus de la rivière Potomac. L'hélicoptère se trouvait au-dessus de l'altitude publiée de la route des hélicoptères.

Dans une déclaration préalable, American a défendu son bilan en matière de sécurité et a déclaré qu'elle "défendrait American et PSA Airlines contre toute action en justice prétendant que la compagnie aérienne a causé cet accident ou y a contribué".

Cet accident est la catastrophe aérienne américaine la plus meurtrière depuis plus de 20 ans.