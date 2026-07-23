Un juge américain doit se prononcer sur les assignations à comparaître adressées au New York Times concernant des articles sur l'avion de Trump

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* Les procureurs fédéraux de Manhattan sollicitent le témoignage de journalistes du New York Times dans le cadre d'une enquête pénale sur des fuites

* Des citations à comparaître ont été délivrées par le procureur fédéral de Manhattan, Jay Clayton, à la suite d'articles faisant état de problèmes de sécurité concernant Air Force One

* Le New York Times estime que ces citations à comparaître violent le Premier amendement, mais les procureurs affirment qu'elles ont été délivrées en bonne et due forme

par Jack Queen

Le ministère de la Justice du président Donald Trump demandera jeudi à un juge fédéral de Manhattan de confirmer la validité de l’assignation à comparaître délivrée aux journalistes du New York Times NYT.N , qui ont publié des articles sur des problèmes de sécurité liés au fait que le président voyage à bord d’un Air Force One offert par le Qatar.

Les assignations à comparaître délivrées le 10 juillet par le procureur fédéral de Manhattan, Jay Clayton, constituent le dernier exemple en date des tentatives de l’administration Trump visant à contraindre les journalistes à divulguer leurs sources, ce qui s’inscrit dans ce que les détracteurs qualifient de campagne de pression plus large menée par le président contre les médias.

Le juge fédéral Arun Subramanian a suspendu l’exécution des citations à comparaître dans l’attente de l’audience de jeudi, prévue à 14 h (heure de l’Est) (18h00 GMT) devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Les procureurs ont demandé à M. Subramanian de suspendre les assignations à comparaître pendant deux semaines, car les prochaines étapes de l’enquête pourraient influencer sa décision, tandis que le Times a demandé au juge de les rejeter.

Clayton, choisi par Trump pour devenir le prochain directeur du renseignement national américain, a émis ces assignations après que le Times eut révélé que Trump avait quitté la Turquie à bord de l’ancien Air Force One, car le nouvel avion offert par le Qatar ne disposait pas de systèmes antimissiles ni d’autres dispositifs de défense.

Ces informations, qui citaient des sources anonymes, ont été publiées alors qu’un cessez-le-feu venait d’échouer dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Le Times a déclaré dans un mémoire déposé devant le tribunal que ces assignations visaient à harceler et à intimider les journalistes, en violation des garanties de liberté de la presse prévues par le premier amendement de la Constitution.

Le journal a également accusé le ministère de la Justice d’avoir enfreint les règles internes relatives au recours aux assignations à comparaître à l’encontre de journalistes, une mesure censée être exceptionnelle et nécessitant l’approbation des plus hautes instances.

Les procureurs ont nié avoir émis ces assignations à comparaître de manière abusive et ont déclaré mardi dans un mémoire déposé devant le tribunal que le premier amendement ne protège pas les journalistes de l’obligation de divulguer des informations essentielles dans le cadre d’enquêtes pénales.

Le gouvernement a également déclaré que la couverture médiatique du Times soulevait une « préoccupation majeure en matière de sécurité nationale » concernant des fuites d’informations classifiées relatives à la défense nationale, alors que le président se trouvait en vol au milieu d’hostilités avec un adversaire étranger déterminé à lui nuire, une référence apparente à l’Iran.

Tant les administrations républicaines que démocrates ont cherché à contraindre des journalistes à révéler leurs sources dans le cadre d’enquêtes sur des fuites, mais les associations de presse affirment que l’administration républicaine de Trump a recouru de manière trop libérale aux citations à comparaître et aux mandats de perquisition, notamment à l’encontre du Washington Post et du Wall Street Journal. Elles accusent également Trump d’utiliser le pouvoir gouvernemental et des poursuites judiciaires privées pour intimider et harceler les médias d’information.

L’administration Trump a déclaré qu’elle poursuivait pénalement les auteurs de fuites, sans viser les journalistes, et les avocats privés de Trump affirment qu’ils cherchent à tenir les médias pour responsables de fausses informations.