Un juge américain déclare que le Pentagone a violé l'ordre du tribunal de rétablir l'accès à la presse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge déclare que le Pentagone doit se conformer à une ordonnance antérieure rétablissant l'accès à la presse

* Le New York Times a déclaré que la politique du Pentagone violait le Premier Amendement

* Le Pentagone affirme que la politique d'accès est légale et nécessaire pour protéger l'armée

(Remaniement du titre, ajout de commentaires dans les paragraphes 4 et 5) par Mike Scarcella et Jack Queen

Un juge américain à Washington a statué jeudi que le Pentagone entravait les journalistes au mépris d'une décision de justice qui l'obligeait à rétablir l'accès aux reporters accrédités couvrant le siège de la puissance militaire américaine.

Le juge Paul Friedman a déclaré que le ministère de la Défense devait se conformer à sa précédente ordonnance qui donnait raison au New York Times NYT.N et à d'autres organismes de presse qui contestaient les restrictions imposées l'année dernière.

Le ministère ne peut pas simplement rétablir une politique illégale sous prétexte de prendre de "nouvelles" mesures et s'attendre à ce que la Cour ferme les yeux", a écrit M. Friedman dans sa décision . Le juge a qualifié les actions du Pentagone de "tentative flagrante de contourner un ordre légal de la Cour"

Le porte-parole du ministère de la défense, Sean Parnell, a déclaré sur les réseaux sociaux que le Pentagone s'était pleinement conformé à l'ordonnance du tribunal et qu'il prévoyait de faire appel de la dernière décision.

Un porte-parole du New York Times a salué la décision dans un communiqué et a qualifié la politique révisée du Pentagone de "tentative mal déguisée" de violer les droits légaux des journalistes.

Lors d'une audience tenue le 30 mars, M. Friedman avait fait part de ses préoccupations . Le Pentagone avait publié au début du mois des restrictions révisées pour les journalistes qui allaient encore plus loin que celles qu'il avait précédemment bloquées.

Le Pentagone, sous la direction du secrétaire à la défense Pete Hegseth, a déclaré en octobre que les journalistes pourraient être considérés comme des risques pour la sécurité et se voir retirer leur badge de presse s'ils sollicitaient du personnel militaire non autorisé à divulguer des informations classifiées et, dans certains cas, non classifiées.

Sur les 56 organes de presse membres de l'Association de la presse du Pentagone, un seul a accepté de signer une reconnaissance de cette politique, et les journalistes qui n'ont pas signé ont renoncé à leur carte de presse au profit du Pentagone.

Le 20 mars, M. Friedman a statué que cette politique violait les protections de la Constitution américaine en matière de collecte d'informations et de procédure régulière. Il a émis une injonction exigeant lerétablissement immédiat des accréditations des journalistes.

Le New York Times, principal plaignant dans cette affaire, a déclaré à Friedman que le Pentagone ne s'était pas conformé à son injonction mais avait au contraire publié ce qu'il appelle une nouvelle politique "intérimaire" défiant la décision de justice.

Selon le Times, cette politique interdit aux journalistes munis d'une carte de presse d'entrer dans le bâtiment sans escorte, établit des règles régissant le moment où un journaliste peut offrir l'anonymat à une source et laisse en place d'autres règles que l'ordonnance du tribunal a rejetées.

Dans un document déposé au tribunal en mars, le Pentagone a nié avoir violé l'ordonnance antérieure de M. Friedman. "Le département a pris soin de traiter tous les défauts juridiques que le tribunal a perçus dans la politique antérieure", a déclaré le Pentagone.

L'Association de la presse du Pentagone a déclaré que les nouvelles règles du Pentagone constituaient "une violation manifeste de la lettre et de l'esprit" de l'arrêt Friedman. Reuters est membre de l'association, qui comprend le Times, ABC News, Fox News et d'autres médias.