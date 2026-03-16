Un juge américain bloque la révision des politiques de vaccination des enfants de Robert F. Kennedy Jr.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un juge s'oppose au remaniement du calendrier de vaccination des enfants par le CDC

* Le juge bloque 13 des nominations de Robert F. Kennedy Jr. au comité consultatif sur les vaccins du CDC

* L'administration Trump avait soutenu que Robert F. Kennedy Jr. avait une autorité non révisable

(Ajoute des détails supplémentaires dans les paragraphes 12 à 16, et des commentaires supplémentaires dans les paragraphes 20 et 21) par Nate Raymond, Ahmed Aboulenein et Leah Douglas

Un juge fédéral a bloqué lundi des éléments clés des efforts du ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. pour remodeler la politique américaine en matière de vaccins, y compris une mesure visant à réduire le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants, et à réorganiser un comité consultatif fédéral sur les inoculations.

Le juge du district de Boston, Brian Murphy, s'est rangé du côté de l'Académie américaine de pédiatrie et d'autres groupes médicaux, qui ont déclaré que les régulateurs de la santé avaient agi illégalement pour mettre en œuvre le programme de Kennedy visant à bouleverser les politiques de vaccination et ont averti que les changements réduiraient les taux de vaccination et nuiraient à la santé publique.

La décision du juge Murphy a contraint le Comité consultatif sur les pratiques de vaccination à reporter une réunion qui devait commencer mercredi, après avoir conclu qu'il n'était pas légalement constitué et bloqué les 13 nommés de Robert F. Kennedy Jr. pour y siéger.

La décision constitue un revers important pour le calendrier réduit de vaccination des enfants défendu par Robert F. Kennedy Jr., un militant anti-vaccins de longue date nommé l'année dernière par le président Donald Trump pour diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'administration Trump fera probablement appel de la décision.

Murphy a déclaré que pendant des décennies, les États-Unis se sont concentrés sur l'éradication et la réduction des maladies à l'aide de vaccins, qui ont été développés par "une méthode de nature scientifique et codifiée dans la loi par le biais d'exigences procédurales."

Sous Robert F. Kennedy Jr., a déclaré Murphy, le gouvernement "n'a pas tenu compte de ces méthodes et a ainsi sapé l'intégrité de ses actions."

Le juge, qui a été nommé par le président démocrate Joe Biden, a empêché les 13 membres de l'ACIP nommés par Robert F. Kennedy Jr. de continuer à exercer leurs fonctions et a annulé les votes qu'ils avaient pris précédemment pour remodeler les politiques en matière de vaccins.

"Il s'agit d'une grande victoire non seulement pour les vaccins et la santé publique aux États-Unis, mais aussi pour la science", a déclaré Richard Hughes, avocat des plaignants, lors d'une conférence de presse.

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le porte-parole du HHS, Andrew Nixon, a déclaré que le ministère "attend avec impatience que la décision de ce juge soit annulée, tout comme ses autres tentatives d'empêcher l'administration Trump de gouverner."

LA DÉCISION INVALIDE LES VOTES EN COMMISSION

Les plaignants avaient fait valoir que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies avaient agi illégalement le 5 janvier, lorsqu'ils avaient réduit à 11 le nombre de vaccins infantiles systématiquement recommandés et revu à la baisse les recommandations de vaccination pour six maladies, dont le rotavirus, la grippe et l'hépatite A.

Murphy a abondé dans ce sens en déclarant que le CDC n'était pas habilité à modifier unilatéralement le calendrier de vaccination en janvier sans consulter l'ACIP, qui émet des recommandations qui déterminent les pratiques vaccinales et la couverture d'assurance aux États-Unis.

Il a également déclaré que le comité lui-même avait été constitué de manière illégale et ne respectait plus les exigences de la loi sur les comités consultatifs fédéraux en matière d'équilibre, après que Robert F. Kennedy Jr. eut supprimé et remplacé l'année dernière les 17 experts indépendants qui siégeaient auparavant au comité.

Les plaignants ont déclaré que le comité était désormais dominé par des personnes alignées sur les opinions anti-vaccinales de Kennedy, et Murphy a déclaré que sur les 15 membres actuels de l'ACIP, la plupart d'entre eux semblent "nettement non qualifiés".

Seuls six d'entre eux semblent avoir une expérience significative dans le domaine des vaccins, a-t-il dit, même si la charte du comité exige que ses membres aient une expertise dans l'utilisation des vaccins et dans la recherche sur les vaccins.

"On ne peut pas dire qu'un comité composé de non-experts représente des points de vue équilibrés ... au sein de la communauté scientifique concernée", a écrit Murphy, citant les règlements régissant les comités consultatifs.

Murphy a déclaré qu'en raison de l'illégalité de sa constitution, les votes antérieurs du comité visant à réduire les recommandations relatives aux vaccins contre l'hépatite B pour les nouveau-nés et aux vaccins COVID-19 en général étaient également invalides.

Le juge s'est attiré le mépris de Donald Trump et de ses alliés pour avoir bloqué à plusieurs reprises des initiatives de l'administration, y compris des parties essentielles du programme d'immigration dur du président républicain.

LES GROUPES MAHA DÉCRIENT LA DÉCISION

Les avocats du ministère américain de la justice ont fait valoir que même si le HHS accueillait favorablement le débat sur la politique vaccinale, Robert F. Kennedy Jr. et ses collaborateurs avaient toute autorité pour la modifier afin de remédier à ce qu'ils considéraient comme un déclin de la confiance du public dans les vaccins à la suite de la pandémie de COVID-19.

Des groupes alignés sur le mouvement "Make America Healthy Again" de Kennedy, comme Children's Health Defense, un groupe anti-vaccins cofondé par Kennedy, et l'Independent Medical Alliance, ont qualifié la décision d'abus judiciaire et ont fait valoir que les changements préconisés par le comité ne devraient pas être controversés.

La plupart des membres de l'ACIP n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Robert Malone, membre de l'ACIP, a qualifié Murphy de "juge voyou" et a déclaré que l'administration avait de bonnes raisons de faire appel.

Les experts en santé publique et les associations se sont réjouis de cette décision.

"L'ACIP était tombé dans un tel délabrement que tout le monde avait commencé à l'ignorer. Mais ses proclamations avaient encore un poids juridique", a déclaré le Dr Noel Brewer, spécialiste des vaccins à l'université de Caroline du Nord, qui avait été écarté du groupe par Robert F. Kennedy Jr. "Cette décision de justice remet la santé publique sur la bonne voie."

LES FABRICANTS DE VACCINS ET LES PARENTS SE MÉFIENT

Les fabricants de vaccins sont devenus de plus en plus méfiants à l'égard de la politique américaine en matière de vaccins, notamment les fabricants des vaccins à ARNm COVID-19 Pfizer PFE.N , BioNTech 22UAy.DE et Moderna MRNA.O . Les sociétés qui fabriquent d'autres vaccins figurant au calendrier des vaccins pour enfants aux États-Unis sont Merck MRK.N , Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L .

Bien que le juge se soit largement prononcé en faveur des plaignants, il a refusé pour l'instant de bloquer l'ordonnance de mai de Robert F. Kennedy Jr. selon laquelle le CDC devait cesser de recommander les vaccins COVID-19 pour les femmes enceintes et les enfants en bonne santé.

Les actions de Moderna ont clôturé en hausse de 1,4 % lundi, tandis que d'autres entreprises, dont Pfizer, Merck et les actions cotées en bourse du fabricant britannique GSK, ont clôturé en légère hausse.

À mesure que la politique de Robert F. Kennedy Jr. s'est imposée, les pédiatres ont dû faire face à des parents de plus en plus sceptiques au sujet des vaccins et des traitements médicaux, tandis que près d'une douzaine d'États ont commencé à envisager des changements juridiques qui assoupliraient les exigences en matière de vaccins pour l'inscription à l'école.