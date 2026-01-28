 Aller au contenu principal
Un juge américain autorise la reprise de la construction d'un projet d'éoliennes offshore dans le Massachusetts, bloquant ainsi la pause imposée par Trump
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration du ministère de l'Intérieur au paragraphe 3, de la déclaration de Vineyard Wind aux paragraphes 8-9, et du contexte des préoccupations du gouvernement en matière de sécurité nationale au paragraphe 5)

Un juge fédéral a autorisé mardi Vineyard Wind à reprendre les travaux sur son projet éolien offshore dans le Massachusetts, que l'administration du président Donald Trump a interrompu avec quatre autres projets le mois dernier en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.

La décision du juge du district américain Brian Murphy à Boston, qui a été nommé par l'ancien président Joe Biden, est la dernière de plusieurs revers juridiques récents pour la politique anti-éolienne offshore de Trump.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que l'agence n'avait aucun commentaire à faire sur les litiges en cours.

Vineyard Wind, une coentreprise de 4,5 milliards de dollars entre l'espagnol Iberdrola IBE.MC et le danois Copenhagen Infrastructure Partners, est le quatrième projet suspendu par l'ordonnance du 22 décembre du ministère de l'Intérieur à recevoir un sursis de la part d'un tribunal fédéral.

Le gouvernement a suspendu les projets en raison de ce qu'il a déclaré être de nouvelles informations classifiées sur les risques d'interférence radar pour la sécurité nationale.

Les injonctions ont donné aux promoteurs de projets de plusieurs milliards de dollars ce qui pourrait être un répit temporaire pour poursuivre la construction pendant que leurs procès sous-jacents, qui visent à bloquer de façon permanente l'ordre de l'administration, se poursuivent.

Le projet Vineyard Wind est achevé à 95 % et envoie de l'électricité au réseau depuis plus d'un an. L'ordonnance de l'administration a permis au projet de continuer à produire de l'électricité pendant ce qui était censé être une pause de 90 jours.

Dans un communiqué, la société Vineyard Wind a déclaré qu'elle s'efforcerait de redémarrer la construction en toute sécurité.

"Au fur et à mesure de la procédure judiciaire, Vineyard Wind continuera à travailler avec l'administration pour comprendre les questions soulevées dans l'ordonnance", a déclaré l'entreprise.

Environnement

Valeurs associées

IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

