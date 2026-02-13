 Aller au contenu principal
Cuba: l'incendie dans la raffinerie de pétrole de La Havane a été maîtrisé
information fournie par AFP 13/02/2026 à 23:00

Un homme fixe du regard la fumée noire qui s'échappe d'un incendie à la raffinerie de pétrole Nico Lopes à La Havane, le 13 février 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )

L'incendie, qui s'était déclaré vendredi dans l'enceinte de la raffinerie de pétrole de La Havane, a été maîtrisé, ont annoncé les autorités cubaines.

"Incendie maîtrisé cet après-midi dans l'un des entrepôts situés dans la raffinerie Ñico López. Une enquête est en cours sur les causes" du sinistre, a déclaré sur X le ministère de l'Energie et des Mines.

Le feu, qui a dégagé un important panache de fumée noire, a rapidement perdu en intensité, ont constaté des journalistes de l'AFP.

L'incendie s'est produit dans une zone située non loin du lieu de mouillage de deux pétroliers amarrés dans la baie où se situe le port de La Havane.

C'est dans ce port que sont arrivés jeudi deux navires de la marine mexicaine avec plus de 800 tonnes d'aide humanitaire.

L'incendie est survenu alors que le pays souffre d'une grave crise énergétique, ayant poussé les autorités à prendre des mesures d'urgence pour économiser du carburant.

L'île communiste de 9,6 millions d'habitants ne reçoit plus de brut du Venezuela depuis la capture de Nicolas Maduro par Washington, début janvier. Donald Trump a également menacé de droits de douane tout pays tentant d'envoyer du pétrole à Cuba.

En août 2022, Cuba avait dû faire face à un gigantesque incendie dans son principal centre de stockage de carburant situé dans la province de Matanzas, à 100 km de La Havane. Dix-huit pompiers avaient péri, dont 14 dans l'explosion d'un réservoir de pétrole en feu.

Plusieurs millions de litres de pétrole et de mazout avaient brûlé pendant plusieurs jours dans cet incendie déclenché par la foudre.

