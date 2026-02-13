Capture de Maduro: Trump vante à nouveau le "discombobulator", mystérieuse arme américaine

Le président américain Donald Trump sur la base militaire de Fort Bragg (Caroline du nord, sud-est), le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a profité vendredi d'une rencontre avec des soldats ayant participé début janvier à la capture du dirigeant vénézuélien déchu Nicolas Maduro pour vanter le "discombobulator", une mystérieuse arme américaine utilisée pendant l'opération.

Avant de l'évoquer publiquement sur la base de Fort Bragg en Caroline du Nord (sud-est), le président américain avait déjà évoqué cet équipement dans deux interviews, en le disant capable de neutraliser les défenses adverses, en particulier russes et chinoises.

"Ils parlent du +discombobulator+ parce qu'ils n'ont pas pu tirer", a dit Donald Trump, en référence aux forces vénézuéliennes et cubaines qui ont tenté de s'opposer aux soldats d'élite américains le 3 janvier.

"L'équipement russe ne fonctionnait pas. L'équipement chinois ne fonctionnait pas. Tout le monde essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché", a-t-il poursuivi dans un discours, avant de rencontrer des membres des forces spéciales américaines ayant participé à l'opération.

- Fort Bragg -

Des militaires et leurs familles écoutent le discours du président américain Donald Trump à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Fort Bragg est la plus grande base militaire du pays ainsi que le quartier général des forces spéciales.

Après avoir porté le nom de Fort Liberty depuis 2023, la base a retrouvé son nom d'origine, d'après Braxton Bragg, un général confédéré.

Donald Trump a en effet décidé qu'une série de bases militaires renommées sous la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden reprendraient leurs anciens noms, ceux de généraux sudistes ayant combattu durant la guerre de Sécession pour maintenir l'esclavage.

Fin janvier, dans un meeting, le président américain avait décrit la capture de Nicolas Maduro, aujourd'hui incarcéré aux Etats-Unis, comme "l'une des plus brillantes, rapides, mortelles" opérations militaires "jamais vues".

Le dirigeant vénézuélien déchu est accusé en particulier de trafic de drogue. Sa prochaine comparution est prévue le 17 mars à New York.

- Pétrole -

US President Donald Trump dances alongside First Lady Melania Le président américain Donald Trump danse aux côtés de la Première dame Melania Trump après avoir prononcé un discours devant les militaires et leurs familles à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le 13 février 2020 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain avait déjà évoqué dans des interviews l'utilisation d'une nouvelle arme mystérieuse, qu'il a appelée le "discombobulator", du verbe anglais "discombobulate" qui signifie "désorienter" ou "chambouler".

L'opération américaine de capture du couple Maduro par des forces spéciales ont fait une centaine de morts, civils et militaires, selon le ministère vénézuélien de l'Intérieur.

Côté américain, aucun mort, mais Donald Trump a parlé vendredi de trois pilotes d'hélicoptères blessés.

Le président américain a assuré jeudi que "les relations avec le Venezuela et les Etats-Unis étaient, et c'est un euphémisme, extraordinaires" désormais, dans un message sur son réseau Truth Social.

Washington dit collaborer très étroitement avec l'équipe dirigeante, composée d'anciens bras droits de Nicolas Maduro.

Le gouvernement Trump est en particulier décidé à contrôler l'exploitation et la vente de pétrole vénézuélien.

Plus généralement, les Etats-Unis estiment avoir un droit de regard sur les affaires intérieures des pays d'Amérique latine, considérée comme leur zone d'influence naturelle.