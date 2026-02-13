 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Capture de Maduro: Trump vante à nouveau le "discombobulator", mystérieuse arme américaine
information fournie par AFP 13/02/2026 à 22:50

Le président américain Donald Trump sur la base militaire de Fort Bragg (Caroline du nord, sud-est), le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain Donald Trump sur la base militaire de Fort Bragg (Caroline du nord, sud-est), le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a profité vendredi d'une rencontre avec des soldats ayant participé début janvier à la capture du dirigeant vénézuélien déchu Nicolas Maduro pour vanter le "discombobulator", une mystérieuse arme américaine utilisée pendant l'opération.

Avant de l'évoquer publiquement sur la base de Fort Bragg en Caroline du Nord (sud-est), le président américain avait déjà évoqué cet équipement dans deux interviews, en le disant capable de neutraliser les défenses adverses, en particulier russes et chinoises.

"Ils parlent du +discombobulator+ parce qu'ils n'ont pas pu tirer", a dit Donald Trump, en référence aux forces vénézuéliennes et cubaines qui ont tenté de s'opposer aux soldats d'élite américains le 3 janvier.

"L'équipement russe ne fonctionnait pas. L'équipement chinois ne fonctionnait pas. Tout le monde essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché", a-t-il poursuivi dans un discours, avant de rencontrer des membres des forces spéciales américaines ayant participé à l'opération.

- Fort Bragg -

Des militaires et leurs familles écoutent le discours du président américain Donald Trump à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Des militaires et leurs familles écoutent le discours du président américain Donald Trump à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Fort Bragg est la plus grande base militaire du pays ainsi que le quartier général des forces spéciales.

Après avoir porté le nom de Fort Liberty depuis 2023, la base a retrouvé son nom d'origine, d'après Braxton Bragg, un général confédéré.

Donald Trump a en effet décidé qu'une série de bases militaires renommées sous la présidence de son prédécesseur démocrate Joe Biden reprendraient leurs anciens noms, ceux de généraux sudistes ayant combattu durant la guerre de Sécession pour maintenir l'esclavage.

Fin janvier, dans un meeting, le président américain avait décrit la capture de Nicolas Maduro, aujourd'hui incarcéré aux Etats-Unis, comme "l'une des plus brillantes, rapides, mortelles" opérations militaires "jamais vues".

Le dirigeant vénézuélien déchu est accusé en particulier de trafic de drogue. Sa prochaine comparution est prévue le 17 mars à New York.

- Pétrole -

US President Donald Trump dances alongside First Lady Melania Le président américain Donald Trump danse aux côtés de la Première dame Melania Trump après avoir prononcé un discours devant les militaires et leurs familles à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le 13 février 2020 ( AFP / Mandel NGAN )

US President Donald Trump dances alongside First Lady Melania Le président américain Donald Trump danse aux côtés de la Première dame Melania Trump après avoir prononcé un discours devant les militaires et leurs familles à Fort Bragg, en Caroline du Nord, le 13 février 2020 ( AFP / Mandel NGAN )

Le président américain avait déjà évoqué dans des interviews l'utilisation d'une nouvelle arme mystérieuse, qu'il a appelée le "discombobulator", du verbe anglais "discombobulate" qui signifie "désorienter" ou "chambouler".

L'opération américaine de capture du couple Maduro par des forces spéciales ont fait une centaine de morts, civils et militaires, selon le ministère vénézuélien de l'Intérieur.

Côté américain, aucun mort, mais Donald Trump a parlé vendredi de trois pilotes d'hélicoptères blessés.

Le président américain a assuré jeudi que "les relations avec le Venezuela et les Etats-Unis étaient, et c'est un euphémisme, extraordinaires" désormais, dans un message sur son réseau Truth Social.

Washington dit collaborer très étroitement avec l'équipe dirigeante, composée d'anciens bras droits de Nicolas Maduro.

Le gouvernement Trump est en particulier décidé à contrôler l'exploitation et la vente de pétrole vénézuélien.

Plus généralement, les Etats-Unis estiment avoir un droit de regard sur les affaires intérieures des pays d'Amérique latine, considérée comme leur zone d'influence naturelle.

Donald Trump
Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mikhail Shaidorov lors de son programme libre de patinage artistique le 13 février 2026 sur la patinoire de Milanoù le Kazakhstanais a été sacré champion olympique au terme d'une soirée où le favori américain Ilia Malinin est passé au travers ( AFP / Piero CRUCIATTI )
    JO: cataclysme sur la glace, Malinin s'écroule, Shaidorov sacré
    information fournie par AFP 13.02.2026 23:39 

    Personne n'aurait pu imaginer ce scénario. Il fallait un cataclysme pour que l'or olympique échappe à Ilia Malinin et le cataclysme s'est produit vendredi soir sur la patinoire de Milan où le Kazakhstanais Mikhail Shaidorov a été sacré champion olympique. Shaidorov ... Lire la suite

  • Donald Trump à Fort Bragg en Caroline du Nord, le 13 février 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Iran: Trump évoque désormais un renversement du pouvoir
    information fournie par AFP 13.02.2026 23:28 

    Donald Trump a évoqué ouvertement vendredi un renversement du pouvoir en Iran, sur fond de difficile dialogue entre Washington et Téhéran sur les capacités nucléaires et balistiques de la République islamique. Le président américain, qui oscille entre promesses ... Lire la suite

  • Un homme fixe du regard la fumée noire qui s'échappe d'un incendie à la raffinerie de pétrole Nico Lopes à La Havane, le 13 février 2026 ( AFP / YAMIL LAGE )
    Cuba: l'incendie dans la raffinerie de pétrole de La Havane a été maîtrisé
    information fournie par AFP 13.02.2026 23:00 

    L'incendie, qui s'était déclaré vendredi dans l'enceinte de la raffinerie de pétrole de La Havane, a été maîtrisé, ont annoncé les autorités cubaines. "Incendie maîtrisé cet après-midi dans l'un des entrepôts situés dans la raffinerie Ñico López. Une enquête est ... Lire la suite

  • Un écran de données à la Bourse de New York, le 13 février 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street pas emballée par l'inflation américaine
    information fournie par AFP 13.02.2026 22:39 

    La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis n'ayant pas provoqué d'enthousiasme durable parmi les investisseurs, qui continuent d'exprimer leurs doutes sur l'intelligence artificielle et la tech. Le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank