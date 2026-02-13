Les Victoires de la musique décernent leur premier trophée à Charlotte Cardin

La chanteuse canadienne Charlotte Cardin après avoir reçu le prix de la meilleure artiste féminine lors de la cérémonie des Victoires de la Musique à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt le 13 février 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Le premier trophée des 41e Victoires de la musique a récompensé vendredi soir la chanteuse québecoise Charlotte Cardin, en pleine ascension depuis son tube "Feel Good", en ouverture d'une cérémonie qui rassemble Feu! Chatterton, Orelsan ou encore la favorite, Theodora.

"Pour une Québecoise qui vient de s'installer à Paris tout récemment, je ne pouvais pas rêver un meilleur accueil de la part des Français", a déclaré la chanteuse de 31 ans en recevant son prix.

"La musique nous porte, elle nous transforme, elle nous relie comme une lumière universelle et parfois elle donne même un sens à une vie", avait déclaré plus tôt Mika, président d'honneur de cette cérémonie.

Reflet des tendances qui ont marqué l'année dernière, les Victoires font le grand écart entre les styles (pop, rap, rock...) qui de plus en plus s'entrecroisent.

La chanteuse et compositrice franco-congolaise Theodora se produit lors de la cérémonie des Victoires de la Musique à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt le 13 février 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Preuve en est avec Theodora, nommée dans cinq des neuf catégories: révélation féminine, révélation scène, album, mais aussi chanson et clip de l'année pour "Fashion Designa". Depuis "Kongolese sous BBL" fin 2024, la "Boss Lady" bouscule les codes et enchaîne les collaborations éclectiques, de Juliette Armanet à Gims.

D'autres artistes se démarquent comme Helena, chanteuse belge découverte à la Star Academy.

"Le principe des Victoires me touche parce que je sais que le public qui m'écoute au quotidien est ultra présent, mais je ne savais pas ce que le monde professionnel pouvait penser de ma musique", a-t-elle confié à l'AFP avant la cérémonie.

La chanteuse franco-coréenne Miki lors de la 27e édition des NRJ Music Awards à Cannes, le 31 octobre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

L'artiste franco-coréenne Miki, découverte avec "Echec et mat" et son clip artisanal devant une chaîne de restaurants, tout comme Charlotte Cardin, participent à ce renouveau de la scène francophone.

- Majorité féminine -

La chanteuse belge Helena lors de la 27e édition des NRJ Music Awards à Cannes, le 31 octobre 2025 ( AFP / Valery HACHE )

Les nommées des révélations féminines sont les mêmes que pour les révélations scène: Miki, Helena et Theodora montrent que, dans un océan de musique disponible en quelques clics, le live permet d'imprimer sa singularité auprès du public.

"Elles ont réussi à imposer leur marque de fabrique dans des délais extrêmement courts, avec des esthétiques et des processus de développement très différents", analyse Antoine Gouiffes-Yan, président des Victoires de la musique.

Les chanteuses monopolisent aussi la catégorie de la chanson originale de l'année, la seule ouverte au vote du public, notamment Marguerite, elle aussi révélée par la Star Academy - avec "Les filles, les meufs", ballade devenue hymne à l'amour lesbien.

La rappeuse Théodora alias Boss Lady au festival de rap de la Côte d'Or à Corcelles-les-Monts, près de Dijon, le 6 septembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Au total, 21 des 34 nominations reviennent à des artistes féminines, certaines en cumulant plusieurs.

- Indochine, prix spécial -

Diffusée sur France 2, France.tv et France Inter, la cérémonie est présentée par Cyril Féraud et Helena Noguerra.

Le groupe pop-rock Feu! Chatterton en concert aux Nuits de Fourvière, le 9 juillet 2025 à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Elle comptera plusieurs poids lourds déjà récompensés: le groupe pop-rock Feu! Chatterton emmené par Arthur Teboul, la star internationale Aya Nakamura, la showgirl Santa, l'ancien vainqueur de la Star Academy Pierre Garnier ou encore Orelsan.

S'il est récompensé pour "La Fuite en avant", déclinaison musicale de son film "Yoroï", le rappeur de Caen égalerait les records d'Alain Bashung et Matthieu Chedid, 13 Victoires chacun.

Un autre rappeur, et chanteur, quadragénaire attire l'attention: porté par un duo avec Theodora ("melodrama") Disiz signe un retour remarqué et vient de remplir plusieurs soirs l'Olympia.

Du côté de la relève masculine, l'heure est à la pop rétro chez le Nordiste Sam Sauvage, ou au rap baigné de multiples influences afro chez le trio L2B ("Pélican"), en préparation pour ses premiers Accor Arena, et chez Ino Casablanca, sur les lèvres de nombreux programmateurs.

Tradition oblige, les Victoires réaliseront le grand écart entre les générations.

Après Sylvie Vartan et Eddy Mitchell en 2025, la chanteuse grecque francophile Nana Mouskouri, 91 ans, a reçu une Victoire d'honneur pour sa carrière jalonnée de succès, dont "Quand tu chantes" (1976) qui connaît un regain de popularité avec la série Netflix "Cassandra".

Indochine -- 40 ans de tubes et plus de treize millions d'albums vendus -- doit quant à lui recevoir un prix spécial pour sa tournée record, réunissant plus d'un million de spectateurs.

Après avoir boudé de longues années les Victoires qu'elle estimait "galvaudées", la formation de Nicola Sirkis a accepté de figurer de nouveau au palmarès. La réconciliation est symbolique, mais le groupe ne sera pas sur place pour cause de concert à Bruxelles.