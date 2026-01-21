Un juge américain autorise des experts à témoigner que les produits à base de talc sont cancérigènes dans les affaires J&J

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Dans une victoire pour des milliers de femmes poursuivant Johnson & Johnson JNJ.N pour des allégations selon lesquelles la poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc de la société ont causé leur cancer de l'ovaire, un juge fédéral a décidé mardi qu'elles seront autorisées à présenter au procès le témoignage d'experts qui soutiennent ce lien. La décision d'un juge externe agissant en tant que maître spécial dans ce litige de longue date, qui comprend plus de 67 500 actions en justice qui ont été regroupées devant le tribunal fédéral du New Jersey, permettra aux affaires d'avancer vers le premier procès devant le tribunal fédéral, qui pourrait avoir lieu plus tard cette année. Les actions en responsabilité du fait des produits, comme celles auxquelles J&J est confronté pour ses produits de talc, reposent sur des experts qui établissent que le produit est capable de causer le préjudice allégué. Les décisions relatives aux témoignages d'experts peuvent parfois constituer un tournant majeur dans ces affaires. Le juge de district américain Michael Shipp de Trenton, dans le New Jersey, qui supervise le litige, a fait appel à Freda Wolfson, juge de district américain à la retraite, pour évaluer quels témoignages d'experts seraient autorisés au cours du procès, en fonction de leur conformité aux normes scientifiques définies par la loi fédérale.

J&J, qui lutte depuis des années contre les plaintes relatives à ses produits à base de talc devant les tribunaux fédéraux et étatiques, affirme que ses produits sont sûrs et ne provoquent pas de cancer. J&J a cessé de vendre des poudres pour bébés à base de talc aux États-Unis en 2020 et est passé à un produit à base d'amidon de maïs. C' est la deuxième fois que Mme Wolfson examine les preuves scientifiques dans cette affaire, car elle a supervisé le litige multidistrict depuis sa création en 2016 jusqu'à sa retraite en 2023, date à laquelle l'affaire a été réattribuée à M. Shipp. En 2020, elle s'est rangée du côté des plaignants, déclarant que leurs experts seraient autorisés à témoigner que le lien entre les produits et le cancer pourrait être dû à la contamination du talc par l'amiante et les métaux lourds. J&J a déclaré que ses produits ne contenaient pas d'amiante.

En 2024, M. Shipp a déclaré qu'il souhaitait que les preuves scientifiques soient réévaluées en raison de deux facteurs: les modifications récentes apportées aux règles fédérales régissant les témoignages d'experts, qui renforcent le rôle des tribunaux dans l'examen de la méthodologie et des conclusions des experts avant de les autoriser à témoigner, et l'émergence de nouvelles preuves scientifiques. J&J a cherché à résoudre le litige par la faillite, une tactique qui a été rejetée à trois reprises par les tribunaux fédéraux, la dernière fois à l'adresse en avril 2025. Les faillites ont mis en suspens la plupart des affaires concernant les produits à base de talc pendant des années. Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre les plaintes, J&J a également poursuivi des scientifiques dont les recherches et les témoignages ont été utilisés pour étayer les dossiers des plaignants, les accusant de falsifier leurs résultats en incluant des personnes qui ont probablement été exposées à l'amiante par d'autres moyens. L'un de ces procès est toujours en cours, tandis que l'autre a été rejeté. Avant les tentatives de faillite, J&J avait un bilan mitigé dans les tribunaux d'État où certaines affaires avaient déjà été jugées, avec des verdicts allant jusqu'à 4,69 milliards de dollars accordés à 22 femmes qui affirmaient que la poudre de bébé avait causé leur cancer des ovaires. L'entreprise a vu le verdict de cette affaire et d'autres réduits en appel, et a gagné certains procès d'emblée. Par ailleurs, J&J a également fait l'objet de plaintes alléguant que ses produits à base de talc étaient à l'origine d'un cancer rare et mortel, le mésothéliome. La société a réglé certaines de ces plaintes, mais n'a pas conclu d'accord à l'échelle nationale, de sorte que de nombreuses actions en justice concernant le mésothéliome ont été portées devant les tribunaux d'État au cours des derniers mois. Au cours de l'année écoulée, J&J a fait l'objet de plusieurs verdicts substantiels dans des affaires de mésothéliome, dont un de plus de 1,5 milliard de dollars à Baltimore en décembre.