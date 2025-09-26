Un juge américain approuve provisoirement un règlement de 1,5 milliard de dollars concernant les droits d'auteur d'Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Premier règlement dans les poursuites engagées contre les entreprises d'IA au sujet de l'utilisation des droits d'auteur

*

Le juge Alsup qualifie le règlement d'équitable et attend l'approbation finale

*

Les auteurs affirment qu'Anthropic a utilisé des livres piratés pour l'entraînement de l'IA

(Commentaires des auteurs, du groupe professionnel des éditeurs et d'Anthropic aux paragraphes 5, 6 et 8; détails de l'affaire aux paragraphes 4, 7, 9 et 10) par Blake Brittain

Un juge fédéral californien a donné jeudi son accord préliminaire à un règlement historique de 1,5 milliard de dollars dans le cadre d'un recours collectif en matière de droits d'auteur intenté par un groupe d'auteurs contre l'entreprise d'intelligence artificielle Anthropic, selon les représentants des auteurs.

L'accord proposé marque le premier règlement d'une série de procès intentés contre des entreprises technologiques, dont OpenAI, Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O , pour leur utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur afin d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle génératifs.

Selon une déclaration des représentants des auteurs, le juge de district américain William Alsup a qualifié d'équitable le règlement proposé pour l'action collective lors d'une audience qui s'est tenue jeudi. Alsup avait refusé d'approuver le règlement au début du mois et avait demandé aux parties de répondre à plusieurs questions. Alsup décidera d'approuver définitivement le règlement après avoir notifié les auteurs concernés et leur avoir donné la possibilité de déposer des plaintes.

Les plaignants Andrea Bartz, Charles Graeber et Kirk Wallace Johnson ont déclaré dans un communiqué que la décision de William Alsup "nous rapproche un peu plus d'une véritable responsabilisation d'Anthropic et met en garde toutes les entreprises d'intelligence artificielle contre le contournement de la loi et le non-respect des droits des créateurs"

Maria Pallante, présidente de l'Association of American Publishers, un groupe professionnel de l'industrie de l'édition, a qualifié le règlement de "grand pas dans la bonne direction pour tenir les développeurs d'IA responsables d'une violation imprudente et sans complexe"

Les allégations des écrivains font écho à des dizaines d'autres actions en justice intentées par des auteurs, des organes de presse, des artistes visuels et d'autres personnes qui affirment que les entreprises technologiques ont volé leur travail pour l'utiliser dans l'apprentissage de l'IA.

L'avocate générale adjointe d'Anthropic, Aparna Sridhar, a déclaré que cette décision permettrait à l'entreprise de "se concentrer sur le développement de systèmes d'IA sûrs qui aident les personnes et les organisations à étendre leurs capacités, à faire progresser la découverte scientifique et à résoudre des problèmes complexes"

Bartz, Graeber et Johnson ont déposé le recours collectif contre Anthropic l'année dernière. Ils ont fait valoir que la société, qui est soutenue par Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O , a utilisé illégalement des millions de livres piratés pour apprendre à son assistant d'IA Claude à répondre à des demandes humaines.

M. Alsup a jugé en juin qu'Anthropic avait fait un usage loyal des œuvres des auteurs pour former Claude, mais a estimé que la société avait violé leurs droits en sauvegardant plus de 7 millions de livres piratés dans une "bibliothèque centrale" qui n'aurait pas nécessairement été utilisée à cette fin. Un procès devait s'ouvrir en décembre pour déterminer le montant dû par Anthropic pour le piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels se chiffrant en centaines de milliards de dollars.