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Un juge américain approuve l'accord à l'amiable conclu par Anthropic dans le cadre d'un litige en matière de droits d'auteur, d'un montant de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 23:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une demande de réaction d'Anthropic au paragraphe 5, d'une déclaration de l'avocat des auteurs au paragraphe 6, ainsi que d'informations concernant la décision de justice aux paragraphes 2 et 10)

* Cet accord à 1,5 milliard de dollars constitue le plus important dédommagement jamais versé dans une affaire de droit d'auteur aux États-Unis

* Cette affaire s'inscrit dans une vague de poursuites engagées par des titulaires de droits d'auteur contre des entreprises spécialisées dans l'IA

* Certains auteurs et éditeurs se sont retirés du groupe et poursuivent séparément leurs actions contre Anthropic

par Blake Brittain

Lundi, une juge fédérale de San Francisco a entériné l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic, une entreprise d'intelligence artificielle, dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui l'accusaient d'utiliser abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, Claude. La juge fédérale de district Araceli Martinez-Olguin a donné son accord définitif à cet accord, le plus important jamais conclu dans une affaire de droit d’auteur aux États-Unis, rejetant les arguments selon lesquels son montant était trop faible. Cette affaire est l’une des dizaines intentées par des titulaires de droits d’auteur, notamment des auteurs et des organes de presse, contre des entreprises technologiques au sujet de l’entraînement de leurs grands modèles linguistiques, et la première affaire majeure aux États-Unis à aboutir à un règlement. Le juge William Alsup, aujourd’hui à la retraite, avait initialement approuvé cet accord en septembre dernier. Les porte-parole d’Anthropic n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. “Nous nous réjouissons de la décision du tribunal accordant l’approbation définitive de cet accord historique. Il s’agit du plus important recouvrement de droits d’auteur jamais enregistré,” a déclaré dans un communiqué Justin Nelson, l’avocat principal des auteurs. “Nous sommes impatients de procéder aux distributions au groupe de plaignants dans les meilleurs délais,” a ajouté M. Nelson, faisant référence aux paiements destinés aux auteurs concernés par l’accord. Les auteurs avaient intenté une action en justice contre Anthropic en 2024, arguant que la société, soutenue par Amazon et Alphabet, avait utilisé sans autorisation des versions piratées de leurs livres pour apprendre à Claude à répondre à des requêtes humaines. En juin dernier, le juge Alsup a statué qu’Anthropic avait fait un usage loyal des œuvres des auteurs pour entraîner Claude, mais a estimé que la société avait violé leurs droits en stockant plus de 7 millions de livres piratés dans une “bibliothèque centrale” qui ne serait pas nécessairement utilisée pour l’entraînement de l’IA. Un procès devait s’ouvrir en décembre dernier afin de déterminer le montant dû par Anthropic au titre de ce piratage présumé, les dommages-intérêts potentiels pouvant s’élever à plusieurs centaines de milliards de dollars. Les auteurs et autres titulaires de droits d’auteur ont déposé des demandes d’indemnisation couvrant plus de 92 % des quelque 480 000 œuvres concernées par l’accord, a déclaré un avocat des auteurs lors d’une audience. Cet accord a suscité des objections de la part de certains auteurs qui estimaient qu’iln’était pas suffisamment généreux, qu’il rémunérait de manière excessive les avocats des plaignants ou qu’il excluait à tort certains titulaires de droits d’auteur. La juge Martinez-Olguin a rejeté ces objections dans sa décision rendue lundi. La juge a déclaré que les plaintes concernant le montant de l’accord “ne reposaient pas sur une évaluation réaliste des risques et des avantages globaux d’un procès”, et a accordé aux avocats plus de 101 millions de dollars sur les 187,5 millions de dollars qu’ils avaient demandés à titre d’honoraires. Certains auteurs et éditeurs ont choisi de ne pas adhérer à l’accord et ont intenté des poursuites distinctes contre Anthropic, qui sont toujours en cours .

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