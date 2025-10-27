 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un juge américain annule la certification du recours collectif contre l'App Store d'Apple
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge annule la certification de la classe de février 2024

*

La monopolisation d'Apple entraînerait une hausse des prix

*

Les plaignants déçus vont examiner les prochaines étapes, selon leur avocat

(Ajout d'accusations, de détails de la décision du juge, d'un commentaire de l'avocat des plaignants et d'une citation de l'affaire) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a annulé lundi la certification d'un recours collectif intenté par des dizaines de millions de clients d'Apple AAPL.O qui accusaient la société de monopoliser le marché des applications pour iPhone en interdisant les achats en dehors de son App Store, ce qui entraînait une hausse des prix.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, du district d'Oakland (Californie), a annulé sa décision de février 2024 , autorisant les titulaires de comptes Apple ayant dépensé 10 dollars ou plus pour des applications ou du contenu intégré aux applications à intenter une action en justice en tant que groupe.

Mme Rogers a déclaré que les plaignants n'avaient pas réussi à fournir un modèle "capable de démontrer de manière fiable le préjudice et les dommages subis par l'ensemble de la classe d'un seul coup" en faisant correspondre les comptes Apple aux consommateurs, tout en limitant le nombre de consommateurs "indemnes" au sein de la classe.

Elle a rendu sa décision après qu'un expert engagé par Apple a trouvé des erreurs "alarmantes" dans le modèle des plaignants.

Ainsi, le plaignant désigné Robert Pepper et le demandeur supposé "Rob Pepper" étaient des personnes différentes, bien qu'ils aient en commun leurs adresses personnelles et leurs informations de carte de crédit.

Ces erreurs comprennent également le regroupement de plus de 40 000 enregistrements de paiements pour des personnes dont le prénom est "Kim", mais qui n'ont par ailleurs rien en commun.

Mark Rifkin, avocat des plaignants, a déclaré dans un courriel que "nous sommes bien sûr déçus" par la décision et qu'ils examinaient les prochaines étapes pour protéger les consommateurs "lésés par le monopole illégal d'Apple sur l'App Store".

La société Apple, basée à Cupertino, en Californie, et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les recours collectifs permettent d'obtenir des sommes plus importantes à moindre coût que si les plaignants intentent des actions individuelles.

Les plaignants affirment que le monopole d'Apple consistait notamment à facturer des commissions excessives aux développeurs d'applications, commissions qui étaient répercutées sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés pour le téléchargement d'applications ou les achats in-app.

Les avocats des plaignants ont estimé que les dommages-intérêts pour l'ensemble de la classe pourraient s'élever à des milliards de dollars.

L'action en justice a débuté en décembre 2011, et la classe couvrait les utilisateurs d'appareils fonctionnant sous iOS depuis le 10 juillet 2008.

L'affaire est In re Apple iPhone Antitrust Litigation, U.S. District Court, Northern District of California, No. 11-06714.

Apple

Valeurs associées

APPLE
268,8100 USD NASDAQ +2,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 28.10.2025 00:41 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Une équipe de la Croix-Rouge dans les ruines du quartier d'al-Touffah, à Gaza-ville, le 27 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Le Hamas rend à Israël le corps d'un otage retenu à Gaza
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:25 

    Le Hamas a rendu lundi à Israël le corps d'un 16e otage retenu dans la bande de Gaza, quelques heures après un appel des familles à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que toutes les dépouilles n'auraient pas été rendues. Aux termes ... Lire la suite

  • Une personne achète un sachet de trois oeufs dans un magasin du quartier du Bronx, à New York, le 27 février 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    A New York, l'obsession du coût de la vie
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:06 

    Au bord de la voie rapide reliant les arrondissements de Brooklyn et du Queens à New York, les automobilistes peuvent difficilement rater l'immense bannière jaune qui a fait son apparition: "Votez Zohran, pour une ville abordable." Peut-être plus que tout autre ... Lire la suite

  • Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello lors d'une conférence de presse, le 27 octobre 2025 à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela dit avoir déjoué un complot des Etats-Unis, qui intensifient leur présence dans la région
    information fournie par AFP 27.10.2025 22:44 

    Le Venezuela a annoncé lundi avoir démantelé une "cellule criminelle" liée à la CIA, après une récente opération visant selon Caracas à "justifier une agression" des Etats-Unis, dont la présence militaire dans la région se poursuit avec un nouveau vol de bombardiers. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank