Un juge américain annule la certification du recours collectif contre l'App Store d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Un juge annule la certification de la classe de février 2024

*

La monopolisation d'Apple entraînerait une hausse des prix

*

Les plaignants déçus vont examiner les prochaines étapes, selon leur avocat

(Ajout d'accusations, de détails de la décision du juge, d'un commentaire de l'avocat des plaignants et d'une citation de l'affaire) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a annulé lundi la certification d'un recours collectif intenté par des dizaines de millions de clients d'Apple AAPL.O qui accusaient la société de monopoliser le marché des applications pour iPhone en interdisant les achats en dehors de son App Store, ce qui entraînait une hausse des prix.

La juge Yvonne Gonzalez Rogers, du district d'Oakland (Californie), a annulé sa décision de février 2024 , autorisant les titulaires de comptes Apple ayant dépensé 10 dollars ou plus pour des applications ou du contenu intégré aux applications à intenter une action en justice en tant que groupe.

Mme Rogers a déclaré que les plaignants n'avaient pas réussi à fournir un modèle "capable de démontrer de manière fiable le préjudice et les dommages subis par l'ensemble de la classe d'un seul coup" en faisant correspondre les comptes Apple aux consommateurs, tout en limitant le nombre de consommateurs "indemnes" au sein de la classe.

Elle a rendu sa décision après qu'un expert engagé par Apple a trouvé des erreurs "alarmantes" dans le modèle des plaignants.

Ainsi, le plaignant désigné Robert Pepper et le demandeur supposé "Rob Pepper" étaient des personnes différentes, bien qu'ils aient en commun leurs adresses personnelles et leurs informations de carte de crédit.

Ces erreurs comprennent également le regroupement de plus de 40 000 enregistrements de paiements pour des personnes dont le prénom est "Kim", mais qui n'ont par ailleurs rien en commun.

Mark Rifkin, avocat des plaignants, a déclaré dans un courriel que "nous sommes bien sûr déçus" par la décision et qu'ils examinaient les prochaines étapes pour protéger les consommateurs "lésés par le monopole illégal d'Apple sur l'App Store".

La société Apple, basée à Cupertino, en Californie, et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les recours collectifs permettent d'obtenir des sommes plus importantes à moindre coût que si les plaignants intentent des actions individuelles.

Les plaignants affirment que le monopole d'Apple consistait notamment à facturer des commissions excessives aux développeurs d'applications, commissions qui étaient répercutées sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés pour le téléchargement d'applications ou les achats in-app.

Les avocats des plaignants ont estimé que les dommages-intérêts pour l'ensemble de la classe pourraient s'élever à des milliards de dollars.

L'action en justice a débuté en décembre 2011, et la classe couvrait les utilisateurs d'appareils fonctionnant sous iOS depuis le 10 juillet 2008.

L'affaire est In re Apple iPhone Antitrust Litigation, U.S. District Court, Northern District of California, No. 11-06714.