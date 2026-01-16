Un juge américain accède à la demande de Dominion de relancer le projet d'éoliennes offshore en Virginie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a autorisé vendredi la compagnie d'électricité américaine Dominion Energy D.N à reprendre les travaux sur son projet éolien offshore en Virginie, que l'administration du président Donald Trump a interrompu ainsi que quatre autres projets le mois dernier.

La décision du juge de district américain Jamar Walker dans le district oriental de Virginie est le troisième revers juridique cette semaine pour la politique éolienne offshore de Trump. Les avocats du gouvernement avaient fait valoir que la pause était justifiée par de nouvelles informations classifiées concernant l'impact de l'éolien offshore sur la sécurité nationale.