Un journaliste du New York Times poursuit Google, xAI et OpenAI au sujet de la formation des chatbots

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire Perplexité au paragraphe 4 de l'article du 22 décembre) par Blake Brittain

Un journaliste d'investigation connu pour avoir dénoncé les fraudes commises par Theranos, une startup de la Silicon Valley spécialisée dans les tests sanguins, a poursuivi xAI d'Elon Musk, Anthropic, Google

GOOGL.O , OpenAI, Meta Platforms META.O et Perplexity pour avoir utilisé sans autorisation des livres protégés par le droit d'auteur afin d'entraîner leurs systèmes d'intelligence artificielle. Le journaliste du New York Times et auteur de "Bad Blood", John Carreyrou , a intenté une action en justice devant le tribunal fédéral de Californie avec cinq autres écrivains, accusant les sociétés d'intelligence artificielle de pirater leurs livres et de les introduire dans les grands modèles de langage (LLMs) qui alimentent les chatbots de ces sociétés. Cette action en justice s'inscrit dans le cadre de plusieurs affaires de droits d'auteur intentées par des auteurs et d'autres titulaires de droits d'auteur contre des entreprises technologiques pour l'utilisation de leurs œuvres dans l'apprentissage de l'IA. C'est la première fois que xAI est citée comme défendeur .

Un porte-parole de Perplexity a déclaré que la société "n'indexe pas les livres." Les porte-parole des autres défendeurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l'action en justice.

Contrairement à d'autres affaires en cours, les auteurs ne cherchent pas à se regrouper dans une action collective plus large - un type de procès qui, selon eux, favorise les défendeurs en leur permettant de négocier un règlement unique avec de nombreux plaignants.

"Les sociétés de LLM ne devraient pas être en mesure d'éteindre aussi facilement des milliers et des milliers de réclamations de grande valeur à des prix dérisoires", indique la plainte. Anthropic a conclu le premier grand règlement dans un litige sur les droits d'auteur en matière d'apprentissage de l'IA en août, acceptant de payer 1,5 milliard de dollars à un groupe d'auteurs qui affirmaient que l'entreprise avait piraté des millions de livres. La nouvelle plainte indique que les membres du groupe dans cette affaire recevront "une infime fraction (seulement 2%) du plafond statutaire de 150 000 dollars prévu par la loi sur le droit d'auteur" par œuvre violée.

La plainte de lundi a été déposée par des avocats du cabinet Freedman Normand Friedland, dont Kyle Roche, que Carreyrou a profilé dans un article du New York Times de 2023.

Lors d'une audience en novembre dans le cadre du recours collectif contre Anthropic, le juge de district américain William Alsup a critiqué un autre cabinet d'avocats cofondé par Roche pour avoir rassemblé des auteurs afin qu'ils se retirent du règlement à la recherche d'un "accord plus avantageux." Roche s'est refusé à tout commentaire lundi.

Lors d'une audience ultérieure, Carreyrou a déclaré au juge que le vol de livres pour construire son IA était le "péché originel" d'Anthropic et que l'accord n'allait pas assez loin.