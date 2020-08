Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un jeune Palestinien tué en Cisjordanie Reuters • 20/08/2020 à 13:43









JERUSALEM, 20 août (Reuters) - Un Palestinien de 16 ans a été tué par les forces israéliennes en Cisjordanie, rapportent les services de santé et les autorités locales. Selon l'armée israélienne, les militaires ont ouvert le feu sur les membres d'une "équipe terroriste" qui avaient l'intention de s'en prendre à des colons juifs. Plusieurs ont été touchés, a ajouté un porte-parole, sans préciser leur état. Outre l'adolescent tué, qui se nommait Mohammed Hamdan, les services de santé palestiniens et des responsables locaux ont fait état de deux blessés. (Jeffrey Heller, Ali Sawafta et Nidal al-Mughrabi, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

