Un jet privé transportant 8 personnes s'écrase à l'aéroport du Maine
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 03:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails de la FAA tout au long du reportage) par David Shepardson

Un jet privé avec huit personnes à bord s'est écrasé au décollage de l'aéroport international de Bangor, dans le Maine, dimanche soir, a annoncé l'Administration fédérale de l'aviation.

Le sort des huit personnes à bord de l'avion n'a pas été connu dans l'immédiat, et peu de détails officiels étaient disponibles, mais un responsable gouvernemental informé de l'incident a déclaré à Reuters qu'il y avait eu un incendie important après le crash.

L'avion était arrivé dans le Maine après un vol en provenance du Texas, a précisé le responsable gouvernemental.

Le biréacteur bimoteur Bombardier Challenger 600 s'est écrasé alors qu'il décollait de l'aéroport de Bangor vers 19h45 (0045 GMT le lundi), selon la FAA.

La FAA a indiqué qu'elle enquêterait sur l'accident en collaboration avec le National Transportation Safety Board.

