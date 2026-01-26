 Aller au contenu principal
Un jet privé s'écrase en flammes à l'aéroport du Maine avec huit personnes à bord
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 04:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture avec des détails sur la météo et la propriété; paragraphes 3-6) par David Shepardson

Un jet privé s'est écrasé en flammes alors qu'il décollait d'un aéroport du Maine avec huit personnes à bord, a annoncé l'autorité américaine de régulation de l'aviation, mais leur sort et leur identité n'ont pas été précisés dans l'immédiat.

L'accident d'un bimoteur Bombardier Challenger 600, survenu dimanche à l'aéroport international de Bangor, s'est produit vers 19 h 45, a indiqué la Federal Aviation Administration dans un communiqué, ajoutant qu'elle prévoyait d'ouvrir une enquête.

Peu de détails étaient disponibles, mais un fonctionnaire du gouvernement informé de l'affaire a déclaré à Reuters qu'il y avait eu un incendie important après le crash.

Des chutes de neige légère avaient commencé à tomber sur l'aéroport avant l'accident, selon les rapports météorologiques, mais les autorités n'ont pas indiqué dans l'immédiat que les conditions météorologiques avaient joué un rôle dans l'accident.

Un avis de tempête hivernale couvrait la majeure partie du Maine, y compris Bangor, la troisième ville de l'État.

L'avion était arrivé dans le Maine en provenance du Texas, a indiqué le représentant du gouvernement. La société mentionnée comme son propriétaire enregistré partage une adresse à Houston avec Arnold & Itkin, un cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels.

Les registres de la FAA indiquent que l'avion a été mis en service en avril 2020.

La FAA a déclaré qu'elle enquêterait sur l'accident en collaboration avec le National Transportation Safety Board.

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

