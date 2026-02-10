Kering : le CA recule moins que prévu au T4 malgré la poursuite du déclin de Gucci

Le groupe de luxe français Kering PRTP.PA a fait état mardi d'une baisse légèrement inférieure aux prévisions de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, alors que les investisseurs attendent des détails sur le plan du directeur général Luca de Meo pour redresser la situation difficile du propriétaire de Gucci.

A Paris, vers 08h07 GMT, Kering avance de 10,13% à 286,00 euros, entraînant dans son sillage d'autres valeurs du secteur comme LVMH LVMH.PA (+1,4%) et Hermès HRMS.PA (+3,3%).

Le chiffre d'affaires a atteint 3,9 milliards d'euros sur la période, en baisse de 3% en données comparables par rapport à l'année précédente.

Ce résultat est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une baisse de 5% dans un consensus Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires de Gucci, qui représente la majeure partie des bénéfices de Kering, affiche une baisse de 10% alors que les analystes tablaient sur -12%.

Il s'agit du dixième trimestre consécutif de baisse des ventes de la marque phare italienne.

La directrice financière Armelle Poulou a déclaré aux journalistes que Gucci avait enregistré une certaine amélioration à la fin de l'année dernière dans presque toutes les régions, grâce aux nouveaux produits lancés et aux ventes de sacs à main.

Confronté à une baisse des ventes depuis que les styles maximalistes de l'ancien directeur de la création de Gucci, Alessandro Michele, sont passés de mode en 2022, Kering a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des investisseurs en raison de son endettement élevé et de la baisse de sa rentabilité.

Les flux de trésorerie disponibles provenant des activités d'exploitation ont chuté de 35% l'année dernière, hors paiements exceptionnels liés à la vente de biens immobiliers, pour atteindre 2,3 milliards d'euros, a déclaré Kering.

"Pour Kering, il s'agit vraiment de (restaurer) son attractivité à l'échelle mondiale", estime Chiara Battistini, analyste chez JPMorgan.

ESPOIRS DE REPRISE

Face à des perspectives commerciales incertaines, le groupe, qui détient outre Gucci des marques de mode telles que Balenciaga, Bottega Veneta et Yves Saint Laurent, a encore réduit son réseau de magasins de 75 boutiques et prévoit d'autres fermetures, a déclaré Armelle Poulou.

Les résultats soulignent les défis considérables auxquels Kering est confronté pour rattraper ses concurrents, bien que le cours de l'action a augmenté d'environ 50% depuis l'annonce de la nomination de Luca de Meo en juin dernier.

"(L'année) 2025 n'a pas reflété le véritable potentiel de Kering ni la force de nos maisons, mais elle nous a permis de mettre en place les bases de notre redressement futur", a déclaré Armelle Poulou.

Le résultat opérationnel annuel de Kering a atteint 1,63 milliard d'euros, soit moins d'un tiers de son niveau de 2022. La marge opérationnelle de Kering est tombée à 11% à l'échelle du groupe et à 16% chez Gucci, contre 28% et 36% trois ans plus tôt.

En revanche, LVMH a enregistré une marge de 22% l'année dernière dans un contexte de ralentissement général du secteur du luxe, sa division cuir et mode, qui comprend Louis Vuitton et Dior, atteignant 35%.

Fort d'une rémunération parmi les plus élevées du monde des affaires français, pouvant dépasser les 20 millions d'euros par an, Luca de Meo, s'est empressé de s'attaquer aux problèmes d'endettement du groupe et de rationaliser sa structure de gouvernance peu maniable.

En octobre, il a vendu l'activité beauté de Kering et certaines licences de marques à L'Oréal pour 4 milliards d'euros, ce qui a permis de lever des fonds et de garantir des flux de revenus provenant des redevances, mais a également coupé court à une source potentielle de croissance future.

RÉDUCTION DE L'ENDETTEMENT

Le groupe a encore réduit son endettement, avec une dette nette s'élevant désormais à 8 milliards d'euros, à laquelle s'ajoutent environ 5 milliards d'euros de dettes liées à des contrats de location à long terme.

Luca de Meo doit répondre aux questions des analystes à partir de 07h00 GMT, ce qui devrait donner de nouveaux indices sur la refonte de sa stratégie qui sera présentée en avril lors d'une journée investisseurs.

Chiara Battistini, analyste chez JPMorgan, a déclaré que les investisseurs saluaient l'assainissement du bilan de Luca de Meo, mais que le rétablissement de la solidité financière dépendait d'un seul facteur : augmenter les ventes.

"Je pense que le plus difficile est de stimuler le chiffre d'affaires", a-t-elle dit.

Dans une note interne adressée aux dirigeants à l'automne dernier, Luca de Meo a déclaré que les ventes de maroquinerie Gucci, ou la part des articles vendus au prix plein, étaient bien inférieures à celles de ses concurrents Louis Vuitton et Hermès.

"Aucune entreprise industrielle ne peut survivre en produisant 3 pour en vendre 1 !", a dit Luca de Meo dans la note.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tassilo Hummel et Helen Reid, édité par Augustin Turpin)

(Actualisé avec cours en Bourse § 2)