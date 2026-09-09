Un iPhone pliable et un modèle 18 Pro plus onéreux ont été dévoilés lors du premier événement organisé par Apple sous la direction de Ternus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a dévoilé mercredi son premier smartphone pliable , l'iPhone Duo, et la gamme d'iPhone 18 Pro lors d’un événement riche en nouveautés technologiques, offrant un aperçu de la manière dont le nouveau directeur général, John Ternus, entend façonner l’entreprise à l’ère de l’IA.

Voici les principaux points à retenir de cet événement:

DUO, LE NOUVEAU PARI AUDACIEUX D’APPLE

Le Duo marque la plus grande refonte de la gamme iPhone depuis des années. Cet appareil en forme de passeport s’ouvre pour dévoiler un écran de 7,6 pouces et dispose d’un écran extérieur de 5,4 pouces. Ce grand écran permet aux utilisateurs de garder deux applications ouvertes en même temps.

L’appareil est équipé de la puce A20 Pro d’Apple, fabriquée selon un procédé de 2 nanomètres. Apple a indiqué que cette puce, associée à un système de refroidissement à chambre à vapeur, est conçue pour améliorer les performances de l’IA embarquée, le traitement graphique et l’efficacité de la batterie. Le Duo intègre également le dernier modem C2 d’Apple.

Le Duo prend en charge l’Apple Pencil et utilise la fonction Touch ID intégrée au bouton latéral. Apple affirme qu’il s’agit de l’iPhone le plus fin lorsqu’il est ouvert. Son prix démarre à 1.999 dollars, soit environ 100 dollars de plus que le Galaxy Z Fold8 de Samsung et le Pixel 11 Pro Fold de Google pour des capacités de stockage de base comparables.

Le Duo offre jusqu’à 2 téraoctets de stockage, une capacité indisponible sur les modèles pliables concurrents. Les précommandes débuteront le 16 octobre et l’appareil sera mis en vente le 23 octobre.

LES MODÈLES PRO RENCHÉRISSENT AVEC LA NOUVELLE SÉRIE 18

Apple a augmenté de 100 dollars le prix de ses modèles Pro: l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont désormais proposés à partir de 1.199 dollars et 1.299 dollars respectivement, une hausse imposée par la flambée des coûts des puces mémoire.

Ces deux modèles sont équipés de la nouvelle puce A20 Pro d'Apple. Ils intègrent un nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels doté d'un système d'ouverture variable qui s'adapte automatiquement aux conditions d'éclairage et offre aux utilisateurs un meilleur contrôle de la profondeur de champ et de la prise de vue en basse lumière.

Apple a également présenté "Apple Reference Image", une norme d’authentification des photos, et ajouté la prise en charge de SynthID pour identifier les images générées par l’IA ou retouchées. Ces fonctionnalités ne seront pas disponibles dans l’Union européenne ni en Chine.

L'ACCENT MIS SUR LA CONFIDENTIALITÉ PAR APPLE INTELLIGENCE

Lors de son premier événement Apple en tant que directeur général, John Ternus a présenté la protection de la vie privée comme le principal facteur de différenciation d’Apple à l’ère de l’IA. Il a présenté l’iPhone comme un “hub personnel intelligent” exécutant des services d’IA sur l’appareil même dans la mesure du possible, Siri jouant un rôle clé.

La société basée à Cupertino, en Californie, a précisé que le traitement dans le cloud n’était utilisé que lorsqu’une puissance de calcul supplémentaire était nécessaire, les mesures de protection de la vie privée étant renforcées grâce à son système “Private Cloud Compute”.

L’IA de Siri, quant à elle, fonctionnera avec plus de 300.000 applications dès son lancement et pourra effectuer des actions aussi bien dans les applications Apple que dans celles de tiers.

APPLE WATCH

La société a lancé l’Apple Watch Series 12 et l’Apple Watch Ultra 4, dotées d’un système de suivi de la santé repensé et d’une nouvelle puce S11. La Series 12 est proposée à partir de 399 dollars, tandis que l’Ultra 4 est disponible à partir de 799 dollars.

Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent un score de préparation, une surveillance plus fréquente de la fréquence cardiaque, des analyses de santé optimisées par Apple Intelligence et de nouveaux outils d’intelligence audio tels que Live Rewind et Siri Recap.

AIRPODS

Apple a lancé une nouvelle génération d’AirPods à partir de 129 dollars, intégrant pour la première fois la réduction active du bruit à ses écouteurs d’entrée de gamme.

Une version à 149 dollars ajoute la recharge sans fil et des commandes de volume sur la tige, permettant aux utilisateurs de régler le volume en faisant glisser leur doigt vers le haut ou vers le bas sur la tige.