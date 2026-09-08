Un investisseur exhorte Xerox à étudier les différentes options pour sa division de services financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifications apportées aux sources; ajout d'informations contextuelles et des commentaires de Xerox aux points 2 et 5)

Starteepo, un investisseur de Xerox Holdings XRX.O , a exhorté mardi le fabricant de matériel de bureau à créer de la valeur pour ses actionnaires et à entreprendre une révision stratégique de son activité de services financiers.

Starteepo, un gestionnaire d’investissements alternatifs basé à Prague et dirigé par l’investisseur Frantisek Bostl, détient une participation de 7,34 % dans Xerox, selon une lettre.

Voici quelques détails:

* L’investisseur a exhorté Xerox à engager des conseillers en vue d’une révision stratégique formelle qui pourrait envisager la création d’une coentreprise, un partenariat stratégique en matière de capital, la cession ou d’autres structures de financement pour cette division.

* Xerox Financial Services propose des programmes de financement et de crédit-bail qui aident les entreprises à acquérir du matériel de bureau.

* Starteepo a estimé que cette division pourrait valoir jusqu’à 7,69 dollars par action Xerox, soit plus du double du cours de clôture de l’action Xerox vendredi, qui s’établissait à 3,32 dollars.

* Selon cette lettre, de telles mesures pourraient aider Xerox à atteindre une valeur des capitaux propres de 3,3 milliards de dollars, soit plus de 18 dollars par action.

* C’estBloomberg News qui a été le premier à faire état de cette lettre mardi matin.

* "Nous avons reçu les documents de Starteepo et nous allons les examiner dans le cadre de notre dialogue continu avec les actionnaires et de notre engagement à créer de la valeur à long terme", a déclaré un porte-parole de Xerox à Reuters.

* Starteepo a déclaré que Xerox devrait publier séparément les informations financières relatives à sa division de services financiers et communiquer sa stratégie pour cette activité au plus tard lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre.