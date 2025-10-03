Un incendie se déclare dans une raffinerie de Chevron à El Segundo, selon le LA Times

Un important incendie s'est déclaré dans la raffinerie Chevron d'El Segundo, près de Los Angeles, en Californie, a indiqué le Los Angeles Times vendredi.