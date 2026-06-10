Un incendie dans un site tiers perturbe le trafic réseau de Google Cloud en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O a déclaré mardi que quelques clients en Inde subissaient des perturbations intermittentes du réseau après qu'un incendie dans un centre de données tiers a contraint à un arrêt d'urgence des équipements réseau.

La filiale de cloud computing a précisé que l'incendie avait nécessité une coupure d'alimentation d'urgence dans l'installation, isolant ainsi un point de présence local à Delhi et réduisant la capacité réseau disponible dans la région métropolitaine.